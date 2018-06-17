Представители движения С14 заблокировали дорогу под Шевченковским РУВД с требованием освободить задержанных противников КиевПрайд. Об этом сообщается в Telegram-канале националистического движения.
Ранее сообщалось, что полиция применила силу против лиц, пришедших в центр Киева, чтобы "выразить свой протест" против проведения Марша равенства.
Всего в управлений полиции для установления личных данных и предоставления объяснений доставили 56 человек.
Напомним, в воскресенье, 17 июня, в Киеве проходит Марш равенства.
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