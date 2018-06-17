17 июня 2018, воскресенье

С14 заблокировали дорогу под Шевченковским РУВД с требованием освободить задержанных

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
К этому у территория проведения Марша равенства задержали 56 человек
Telegram

К этому у территория проведения Марша равенства задержали 56 человек

Представители движения С14 заблокировали дорогу под Шевченковским РУВД с требованием освободить задержанных противников КиевПрайд. Об этом сообщается в Telegram-канале националистического движения.

Ранее сообщалось, что полиция применила силу против лиц, пришедших в центр Киева, чтобы "выразить свой протест" против проведения Марша равенства.

Всего в управлений полиции для установления личных данных и предоставления объяснений доставили 56 человек.

Напомним, в воскресенье, 17 июня, в Киеве проходит Марш равенства.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Киев ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове