Генштаб о ситуации на фронте: войска РФ сосредоточили атаки на четырех направлениях, за Бахмут идут жестокие бои 7 апреля, 07:20 Генштаб сообщил о жестоких боях за Бахмут (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Российские оккупационные войска сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки Силы обороны отразили более 40 атак.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 7 апреля.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено. РФ сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей. Обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Леоновка, Гремяч, Нововасильевка Черниговской области; Прогресс, Заруцкое, Ровно, Волфино Сумской области; Ветеринарное, Нескучное, Огурцово, Тихое, Зибино, Бочковое, Бударки, Ольховатка, Чугуновка, Зарубинка, Бологовка, Старица, Колодязное в Харьковской области.

На Купянском направлении под вражеский огонь попали Тополи, Фиголевка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Крохмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское в Луганской области.

На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная и Спорное. Из артиллерии были обстреляны Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области, а также Терны, Спорное и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты ведут наступательные действия, пытаются взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются жестокие бои. Также вели безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка и Белая Гора. Подразделения Сил обороны отразили 16 атак на этом участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали, в частности, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Александро-Шультино, Дилиевка и Шумы Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях войска РФ пошли в наступление в районах Новокалиново, Северное, Первомайское и Марьинка Донецкой области, успеха не имели. Ожесточенные бои продолжаются за Марьинку, где было отражено 19 вражеских атак. Были обстреляны Новокалиново, Авдеевка, Нетайлово, Первомайское, Марьинка и Победа.

На Шахтерском направлении оккупанты наступательных действий не проводили. Обстреляли районы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают наращивают количество оборонительных рубежей и позиций. Вели огонь по районам более 20 населенных пунктов, среди которых Времовка Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области, а также Антоновка и Херсон.

Президент Владимир Зеленский 5 апреля сказал, что в случае угрозы окружения Бахмута «будут соответствующие правильные действия».

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Западные официальные лица заявили, что российские силы добились «очень медленного прогресса» в Бахмуте за последние шесть месяцев, несмотря на ввод большого количества солдат и огромные потери.

По данным Сил обороны Украины, обстановка в Бахмуте постоянно меняется.