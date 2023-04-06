Бои в Бахмуте: идет позиционная война, обстановка постоянно меняется

6 апреля, 12:37
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В ВСУ рассказали о боях за Бахмут (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

В ВСУ рассказали о боях за Бахмут (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

В городе Бахмут Донецкой области идет позиционная война, ситуация постоянно меняется и говорить о соотношении контролируемой территории сложно.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, половину города контролируют Силы обороны Украины, еще половину — российские захватчики. В Бахмуте продолжаются уличные бои.

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«Там идет позиционная война и постоянно меняется ситуация, в зависимости от огневых поражений. Противники могут захватить какой-то дом, но после тяжелого нашего поражения по ним оккупанты могут отойти, и наши военнослужащие могут взять эти позиции. Иногда противнику удаются какие-то действия. Бои в городской застройке — один из самых сложных видов боя», — сказал Череватый.

5 апреля западные официальные лица заявили, что российские силы добились «очень медленного прогресса» в Бахмуте за последние шесть месяцев, несмотря на ввод большого количества солдат и огромные потери.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Бои Бахмут Война России против Украины

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