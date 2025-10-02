Без «бусификации». Мадяр анонсировал расширение СБС до 5% от общей численности Сил обороны

Командующий Сил беспилотных систем Роберт Мадяр Бровди заявил, что численность СБС будет увеличена до 5% от общей численности Сил обороны Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Нас 2%. Будет ли нас больше? Надо 5% от общей численности Сил обороны Украины. Вот и проверим, набор начнется 17−18 октября», — написал командующий.

Мадяр отметил, что в ряды СБС будут принимать исключительно людей, которые сами изъявили желание присоединиться к СБС, в том числе — СЗЧ и Армия+.

Реклама

Командующий подчеркнул, что «бусификации» не будет, а переводы только по согласию сторон.

Также Роберт Бровди рассказал, что удалось вдвое увеличить 414 отдельную бригаду Сил беспилотных систем Птицы Мадяра с введением компонента глубинного поражения.

14 отдельный полк СБС расширили до 1 отдельного Центра СБС, 20 отдельный полк К-2 трансформировали в 20 отдельную бригаду СБС, говорит командующий.

Кроме того, он сообщил, что 412 отдельный полк СБС Nemesis трансформировали в 412-ю отдельную бригаду СБС, а 413 отдельный батальон СБС Рейд превратили в 413 отдельный полк СБС Рейд.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые объявил о создании Сил беспилотных систем (СБС) 6 февраля 2024 года. В тот же день он поручил Кабинету Министров и Генеральному штабу интегрировать их в структуру Вооруженных Сил Украины как отдельный род сил.

По словам главы государства, такое решение было принято с целью более эффективного планирования боевых операций, улучшения логистики и расширения производства дронов.

3 июня в СБС назначили нового командующего. Им стал майор ВСУ Роберт Мадяр Бровди. До этого СБС возглавлял Вадим Сухаревский, который командовал Силами беспилотных систем с момента их создания.

20 июня СБС сообщили о создании группировки, которая объединит все части рода сил.