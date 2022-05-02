«45 дней в плену россиян». Dakh Daughters призвали помочь освободить парамедика Юлию Паевскую 2 мая, 15:31 Цей матеріал також доступний українською Юлия Паевская (Тайра) (Фото:Julia Po / Facebook)

Украинская группа Dakh Daughters призвала помочь освободить из плена парамедика Юлию Паевскую (Тайру), которая находится в плену у российских оккупантов уже 45 дней.

Как сообщалось ранее, Юлия Паевская попала в плен в Мариуполе 16 марта. Волонтер, тренер айкидо Тайра с начала войны на Донбассе помогала раненым как парамедик. Она сформировала собственную команду для эвакуации под названием Ангелы Тайры, и, по данным АрмияInform, на 2019 год спасла более 500 украинских военных.

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Девушки из Dakh Daughters создали пост с хештегом #FreeTayra и процитировали в нем «немного сокращенный текст [писательницы и волонтера] Татуси Бо».

«45 дней Тайра в плену. 45 дней она в плену россиян, истязающих ее. Без поддержки и медицинской помощи. Все эти дни все люди на самом высоком уровне пытались добиться, если не освобождения Тайры, то хотя бы внесения ее в списки пленных. Но нет. Россияне не вносят ее в списки пленных. Возможно потому, что они не имели права брать ее в плен, потому что на тот момент она в Мариуполе была как волонтер-парамедик. А может потому, что пытаются из нее вылепить в своих раковых судах образ крупнейшего преступника, монстра. Против нее вся система безумной лжи России, но ЗА нее сотни спасенных военных и гражданских. К ней не допускаются ни представители Украины, ни международные правозащитники. Нам не дают никаких данных о ее состоянии и ее жизни. Мы можем только догадываться, что она переживает сейчас», — говорится в сообщении.

«МИД Украины четко дал понять, что сейчас, единственный шанс повлиять на ситуацию с Тайрой — это поднять международное сообщество, чтобы ее освобождения требовали все страны, чтобы о ней говорили все телевизоры и радиостанции мира. Чтобы ее портреты были на всех акциях в мире. Чтобы все спортсмены и парамедики мира присоединились к освобождению ее из плена», — добавили Dakh Daughters.

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