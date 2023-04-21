YouTube по просьбе Минкульта удалил видео ЧВК Вагнер с миллионными просмотрами и каналы, которые их распространяли — Ткаченко

21 апреля, 18:06
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Центр «вагнеровцев» в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Центр «вагнеровцев» в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Видеохостинг YouTube после обращения Министерства культуры и информполитики Украины удалил видеоролики ЧВК Вагнера кремлевского олигарха Евгения Пригожина и каналы, которые их распространяли.

Глава Минкульта Александр Ткаченко в Telegram поблагодарил партнеров за оперативность. Он также попросил сообщать на почту stoprussianpropaganda@mkip.gov.ua о видео с «вагнеровцами» на YouTube — ведомство будет «оперативно обращать на них внимание» видеохостинга.

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Ранее Ткаченко обратился с письмом к исполнительному директору YouTube Нилу Мохану и попросил принять меры, чтобы прекратить интернет-деятельность ЧВК Вагнера. Он отметил, что российская пропаганда использует соцсети и видеохостинги для популяризации ЧВК Вагнер и вербовки наемников.

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«Украина благодарна за беспристрастную роль, которую YouTube играет в освещении агрессии России против Украины до сегодняшнего дня. В то же время мы считаем совершенно недопустимым факт, когда самый большой в мире видеохостинг позволяет беспрепятственно рекламироваться на своей площадке транснациональной преступной организации, которой Вагнер официально признан в США, Великобритании и ЕС», — отметил он.

США признали ЧВК Вагнер транснациональной преступной организацией в конце января 2023 года.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Александр Ткаченко YouTube Минкульт Российская пропаганда Частная военная компания Вагнера ЧВК Министерство культуры и информационной политики Министерство культуры и информационной политики Украины Война России против Украины

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