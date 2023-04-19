Песни о Группе Вагнера на YouTube. Как британские юристы пытаются заблокировать скандальное видео, продвигающее ЧВК Пригожина 19 апреля, 21:09 NV Премиум ЧВК Вагнера (Фото:REUTERS/Igor Russak/File Photo)

На YouTube появились ролики с песнями, прославляющими вагнеровцев. Если их не снимут, видео-платформе грозят иск и большие убытки, обещает британский адвокат Джейсон МакКью, который в свое время выиграл дело против Facebook.

18 апреля британская юридическая компания McСue Jury & Partners обратилась с официальным письмом к видеохостинговой компании YouTube, в котором требует в течение 24 часов удалить видеоролики с пропагандой террористической ПВК Вагнера. Об этом NV рассказал глава юрфирмы Джейсон МакКью.

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«Я не считаю приемлемым для какой-либо мультимедийной платформы размещать видео, которое является коммерческими рекламными роликами [Группы] Вагнера, показывает ее смертоносный терроризм для вербовки и продвижения по всему миру», — подчеркивает он.

К официальному обращению юристов побудила статья, опубликованная 16 апреля в британской газете The Times. В ней идет речь о размещенных на YouTube музыкальных композициях, которые популяризируют наемников Пригожина и собирают для них средства.

«Такого не может быть в цивилизованном обществе, — возмущен МакКью. — Нельзя показывать видео, продвигающие бизнес [ПВК Вагнера]. Это юридический аргумент, это содействие незаконной коммерческой деятельности».

В своем письме британские юристы требуют от компании YouTube снять неприемлемые видеоролики в течение суток и ответить на их обращение в течение недели. Они убеждены, что их требования будут удовлетворены, а иначе обещают обратиться в суд.

«Если они [YouTube] действуют незаконно, мы подадим против них судебный иск от имени украинцев и они понесут огромный ущерб, — подчеркивает МакКью. — Если они думают, что я шучу, пусть вспомнят, как мы вели дело против Cambridge Analytica и Facebook».

В апреле 2018 года британские и американские юристы подали совместный коллективный иск против Facebook, Cambridge Analytica и двух других компаний из-за утечки личных данных более 71 млн пользователей. Тогда компания МакКью возглавила британскую часть иска. В конце концов Facebook согласилась для урегулирования обвинений заплатить рекордный штраф в $5 млрд, сообщила в июле 2019 года Федеральная торговая комиссия США.

МакКью ожидает, что блокировка роликов о Группе Вагнера на YouTube станет маленькой победой на его с единомышленниками пути борьбы против этой террористической группировки. В ноябре 2022 года McСue Jury & Partners инициировала подачу иска против Евгения Пригожина и его ЧВК в Лондонский суд.