Оккупационные «власти» Крыма заявили о работе ПВО в Севастополе. Чубаров говорит о «вспышках» в Алупке 20 августа, 23:03 Местные Telegram-каналы публикуют видео работы ПВО в Севастополе (Фото:Скриншот видео ЧП/Севастополь/ Telegram)

Оккупационные «власти» Севастополя заявили о работе ПВО в городе в субботу вечером, 20 августа.

Об этом в Telegram сообщил марионетка Кремля, «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев.

Он сказал жителям «сохранять спокойствие» и «поменьше снимать и выкладывать видео».

Видео дня

Фото: Скриншот Развожаев/Telegram

«К вечеру правильные дроны имеют свойство возвращаться на позиции российских оккупантов — над Aqyar/Севастополем вновь беспилотники, по которым орки пытаются попасть из ЗРК Панцирь-С», — написал в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров до сообщения Развожаева.

Также Чубаров пишет, что примерно в этот промежуток времени во временно оккупированной Алупке, в море в 2-3 км от берега было 6-7 вспышек, а позже — взрывов.

Местные Telegram-каналы пишут, что ПВО работает на территории ряда городов в Крыму.

Фото: Скриншот ЧП/Севастополь/Telegram

Ранее утром в оккупированном Крыму снова раздались взрывы. В Севастополе он был слышен возле штаба Черноморского флота РФ. оккупанты заявили, что «украинский беспилотник» якобы врезался в крышу здания штаба.

О взрывах сообщили и в Евпатории и Заозерном – марионетка Кремля в Крыму Сергей Аксенов заявил, что в Западном Крыму якобы сработала система ПВО. Также три взрыва в районе аэродрома слышали в Бахчисарае. Местные Telegram-каналы опубликовали фото густого дыма над аэродромом, писали, что якобы сработало ПВО и было сбито «несколько беспилотников».

У Севастополі пролунав вибух поблизу штабу Чорноморського флоту РФ https://www.youtube.com/watch?v=3nHk_Gff1j8

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.