В Бахчисарае раздалось несколько взрывов в районе аэродрома

20 августа, 10:58
В Бахчисарае раздались взрывы (Фото:ЧП Крым / Telegram)

В Бахчисарае раздались взрывы (Фото:ЧП Крым / Telegram)

В субботу, 20 августа, в городах Крыма продолжают раздаваться взрывы. В частности, в Бахчисарае три взрыва были слышны в районе аэродрома.

Местные телеграмм-каналы публикуют фото густого дыма над аэродромом, и пишут, что якобы сработало ПВО и было сбито "несколько беспилотников".

UPD 11:15. Местные пророссийские СМИ, которые первыми опубликовали фото дыма якобы над аэродромом вблизи Бахчисарая, удалили эти посты. СМИ сообщают, что на фото на самом деле взрывы в Новофедоровке 9 августа.

Видео дня

ЧП Севастополь / Telegram
Фото: ЧП Севастополь / Telegram

Ранее утром взрывы также прогремели в Севастополе и Евпатории.

По информации оккупантов в Севастополе на крышу штаба Черноморского флота упал беспилотник, в который из стрелкового оружия стрелял пост воздушной обороны.

В Евпатории якобы сработало ПВО.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Крым Аэродром ПВО Бахчисарай Взрыв Война России против Украины

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