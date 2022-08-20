В Евпатории и Заозерном раздались взрывы: оккупанты говорят, что сработало ПВО 20 августа, 10:16 В Евпатории и Заозерном раздались взрывы (Фото:Telegram)

Утром в субботу, 20 августа, в оккупированном Крыму прогремели взрывы в Евпатории и Заозерном. Оккупанты заявляют, что сработало ПВО.



О взрывах пишет Суспільне со ссылкой на местных жителей.

Марионетка Кремля в Крыму Сергей Аксенов сообщил, что в Западном Крыму якобы сработала система ПВО.

По его словам, пострадавших и повреждений нет.

Видео дня

Фото: Аксенов Z 82 / Telegram

Местные паблики также публикуют видео работы ПВО.

Ранее сегодня взрыв прогремел в Севастополе вблизи штаба Черноморского флота РФ. Оккупанты заявили о «падении» беспилотника, в который из стрелкового оружия стрелял пост воздушной обороны.

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