В Евпатории и Заозерном раздались взрывы: оккупанты говорят, что сработало ПВО
В Евпатории и Заозерном раздались взрывы (Фото:Telegram)
Утром в субботу, 20 августа, в оккупированном Крыму прогремели взрывы в Евпатории и Заозерном. Оккупанты заявляют, что сработало ПВО.
О взрывах пишет Суспільне со ссылкой на местных жителей.
Марионетка Кремля в Крыму Сергей Аксенов сообщил, что в Западном Крыму якобы сработала система ПВО.
По его словам, пострадавших и повреждений нет.
Местные паблики также публикуют видео работы ПВО.
Ранее сегодня взрыв прогремел в Севастополе вблизи штаба Черноморского флота РФ. Оккупанты заявили о «падении» беспилотника, в который из стрелкового оружия стрелял пост воздушной обороны.
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