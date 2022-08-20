В Севастополе раздался взрыв вблизи штаба Черноморского флота РФ: оккупанты заявляют о «падении» беспилотника 20 августа, 08:57 В Севастополе раздался взрыв вблизи штаба Черноморского флота РФ (Фото:ЧП Севастополь / Telegram)

В оккупированном Севастополе утром в субботу, 20 августа, раздался взрыв вблизи штаба Черноморского флота РФ. Оккупанты сообщают, что украинский беспилотник якобы врезался в крышу здания штаба.

Сначала о взрыве у штаба флота сообщили в Telagram-каналах. Они также опубликовали видео задымления над зданием.

По словам марионетки Кремля так называемого губернатора Севастополя Михаила Развожаева, на крышу штаба Черноморского флота упал беспилотник, который из стрелкового оружия «сбил» пост воздушной обороны.



Видео дня

«25 минут назад в крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. …Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся. Поражения не получилось», — написал представитель оккупационных властей в Telegram.

Он заявил, что жертв и серьезных разрушений якобы нет.

Штаб оцепили экстренные службы, а жителей просят не выходить на улицу.



Фото: РаZVожаев / Telegram

Фото: РаZVожаев / Telegram

Фото: РаZVожаев / Telegram

Накануне вечером в оккупированном Крыму слышали взрывы в небе над Евпаторией и в прилегающем селе. Так называемый советник оккупационной администрации Крыма заявил, что в Евпатории, вероятно, сработала система ПВО.

Также в тот вечер марионетка Кремля «губернатор» Севастополя заявил, что в центре города и в районе Стрелковой бухты сбили беспилотник.

18 августа взрывы прогремели в Керчи. Местные оккупационные власти уверяют, что там сработала противовоздушная оборона. Взрывы также прозвучали в Севастополе и в районе военного аэродрома оккупантов в Бельбеке. «Губернатор» оккупированного Севастополя заявил, что в районе аэропорта Бельбек средствами ПВО сбили беспилотник.

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