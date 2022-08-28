В оккупированной Новой Каховке уничтожена база оккупантов на заводе Сокол

28 августа, 13:49
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В оккупированной Новой Каховке произошел мощный «хлопок» (Фото:Х*евый Херсон / Telegram)

В оккупированной Новой Каховке произошел мощный «хлопок» (Фото:Х*евый Херсон / Telegram)

В воскресенье, 28 августа, в оккупированной Новой Каховке раздался взрыв. По информации очевидцев, есть попадание в базу российских оккупантов на заводе Сокол.

Пока официального подтверждения удара от Генерального штаба ВСУ нет. В то же время в соцсетях появились фото и видео последствий удара, который, как утверждается, был нанесен по заводу Сокол, где базировались россияне.

Видео дня

На фотографиях из Новой Каховки виден густой столб дыма, поднявшийся над местом прилета.

Пока неизвестны точные потери оккупантов в результате удара, однако очевидцы утверждают, что завод разрушен.

«Короче, завода Сокол нет, все. Внутри все точечно разбомбили», — говорит очевидец на одном из видео.

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Позже удар ВСУ по штабу оккупантов на заводе Сокол в Новой Каховке подтвердил депутат облсовета Сергей Хлань.

«Хотя пропагандисты пишут, что их ПВО было четко слышно — в Новой Каховке рашисты получили очередной хлопок от ВСУ. Наши ударили по штабу, который орки обустроили на заводе Сокол», — написал Хлань в Facebook.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid026V8gYh45KDFgTNrpxgNPX3FbpjG5Hmt7qYXDdPAuBqJ8Vw9tE9xw2mRp4tLmgrtul

В ночь на воскресенье ВСУ уничтожили одну из крупнейших военных баз россиян в оккупированном Мелитополе.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Херсонская область Российские военные Военная база Новая Каховка Война России против Украины

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