ВСУ уничтожили одну из крупнейших военных баз оккупантов в Мелитополе — мэр
ВСУ ударили по базе оккупантов в Мелитополе (Фото:59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка via Facebook)
Украинские военные ударили по одной из крупнейших военных баз россиян в Мелитополе, а также по зданию, где велась подготовка к псевдореферендуму.
Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в эфире телеканала Freedom.
Так, в поселке Мирное Мелитопольского района разрушено одно из зданий, в котором велась подготовка к псевдореферендуму
В Мелитополе разрушена одна из крупнейших вражеских военных баз на территории завода Автоцветлит.
«Уже три недели каждый день у них что-то случается. Ждем жест доброй воли — они должны уйти с временно оккупированных территорий», — добавил Федоров.
Ранее мэр Мелитополя сообщал, что ночью в городе раздались громкие взрывы.
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