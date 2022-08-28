ВСУ уничтожили одну из крупнейших военных баз оккупантов в Мелитополе — мэр 28 августа, 11:23 ВСУ ударили по базе оккупантов в Мелитополе (Фото:59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка via Facebook)

Украинские военные ударили по одной из крупнейших военных баз россиян в Мелитополе, а также по зданию, где велась подготовка к псевдореферендуму.



Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в эфире телеканала Freedom.

Так, в поселке Мирное Мелитопольского района разрушено одно из зданий, в котором велась подготовка к псевдореферендуму

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В Мелитополе разрушена одна из крупнейших вражеских военных баз на территории завода Автоцветлит.

«Уже три недели каждый день у них что-то случается. Ждем жест доброй воли — они должны уйти с временно оккупированных территорий», — добавил Федоров.

Ранее мэр Мелитополя сообщал, что ночью в городе раздались громкие взрывы.

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