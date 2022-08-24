«Снова четко в цель». ВСУ вновь нанесли удары по мосту возле Каховской ГЭС — депутат

24 августа, 18:36
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Каховская ГЭС (Фото:Укргидроенерго)

Каховская ГЭС (Фото:Укргидроенерго)

Украинские силы в среду, 24 августа, нанесли новые удары по мосту в районе Каховской ГЭС.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Facebook.

«ВСУ снова попали в мост возле ГЭС. Снова четко в цель», — написал он.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/5456688321119198
Инфографика: НВ

О мощных взрывах в районе Новой Каховки ранее сообщали местные Telegram-каналы.

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Ранее спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщала, что ВСУ держат полный огневой контроль над транспортными артериями, по которым оккупанты могут пополнять свои резервы.

Гуменюк добавила, что оккупанты пытаются возобновить движение через мост Каховской ГЭС, но их ремонтные работы не имеют перспектив.

https://www.youtube.com/embed/Txkt8xrJvyk
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Новая Каховка ГЭС Мост

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