В Лозовой на Харьковщине пьяный мужчина бросил гранату в двух оппонентов во время ссоры, один из них погиб

Во время обыска у злоумышленника нашли еще одну гранату и запал к ней (Фото: Поліція Харківської області via Facebook)

10 октября в 16:45 в Лозовой Харьковской области пьяный 48-летний мужчина бросил гранату в своих оппонентов во время ссоры. В результате 39-летний мужчина погиб, а 17-летний подросток был ранен.

Об этом сообщили в полиции.

«Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, достал гранату, выдернул чеку и бросил в направлении 39-летнего мужчины и 17-летнего юноши. После чего боеприпас сдетонировал. Мужчины были доставлены в Лозовскую больницу, несовершеннолетний — в больницу в г. Харьков. Во время оказания медицинской помощи 39-летний пострадавший скончался», — говорится в сообщении.

Реклама

Во время обыска у злоумышленника дома полицейские нашли еще одну гранату и запал к ней. Ему сообщили о подозрении по п. 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15, п. 1,5 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Сейчас он находится в больнице под конвоем.