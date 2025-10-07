В Одессе мужчина бросил гранату в компанию, которая якобы шумела под окнами (Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области)

В Одессе 58-летний мужчина оказался в больнице после того, как во время конфликта с компанией, которая якобы шумела под его окнами, бросил в них несколько несколько страйкбольных гранат .

Об этом сообщила полиция Одесской области во вторник, 7 октября.

Инцидент произошел ночью возле одного из домов на улице Еврейской в Одессе. По предварительным данным, местный житель вышел на улицу, поссорился с группой людей и во время спора бросил в их сторону страйкбольные гранаты.

Реклама

Читайте также: В Киеве и Одессе от взрыва гранат в квартирах погибли люди

В результате взрывов мужчина сам получил ранения — медики госпитализировали его с осколочным ранением голени. Другие участники происшествия не пострадали.

Полиция изъяла обломки и одну гранату, которая не сдетонировала. Во время обыска в квартире мужчины правоохранители нашли еще пять аналогичных гранат.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса. В частности, речь идет о хулиганстве.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. В полиции добавили, что использование пиротехнических средств во время военного положения запрещено.