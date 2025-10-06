В Киеве водитель автобуса бросил боевую гранату в маршрутку (Фото: Нацполиция)

В Киеве один из водителей бросил боевую гранату Ф-1 в сторону маршрутного такси, которое как раз выезжало на маршрут. Ему грозит до семи лет заключения.

По информации полиции Киева, инцидент произошел на автоплощадке перевозчика в Дарницком районе около 06:00.

К правоохранителям обратился директор компании, который рассказал, что один из водителей бросил взрывное устройство в сторону маршрутки, которая выезжала на маршрут.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи, которые задержали злоумышленника и изъяли фрагменты гранаты Ф-1.

Фото: Нацполиция

Задержанным оказался 59-летний местный житель, ранее неоднократно судимый, который временно проживал в Киеве и работал водителем в частной транспортной компании. Он объяснил свои действия желанием напугать коллегу, с которым имел длительный конфликт.

Правоохранители объявили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 296 УКУ (хулиганство с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений) и ч. 1 ст. 263 УКУ (незаконное обращение с боевыми припасами).

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд, санкция статей предусматривает до семи лет лишения свободы.