«Война пришла в дома россиян». На фоне взрыва в Белгороде в ГУР отметили, что безопасных мест в РФ больше нет

17 апреля, 12:57
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В ГУР не подтвердили и не опровергли свою причастность к взрыву в Белгороде (Фото:Суспільне)

В ГУР не подтвердили и не опровергли свою причастность к взрыву в Белгороде (Фото:Суспільне)

В Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что развязанная россиянами война уже пришла в их собственные дома.

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Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил представитель ведомства Андрей Юсов, комментируя подрыв беспилотником-камикадзе электроподстанции в российском Белгороде, в результате которого город остался без света.

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При этом он не стал подтверждать или опровергать информацию о том, что за данной атакой может стоять украинская сторона.

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«Очевидно, что для людей, которые верят в чудо, живут и творят добро, на них сходит благодатный огонь. Кто делает зло, то огонь на Пасху бывает другим… Война уже пришла в дом каждого россиянина и каждого подданного режима Путина», — объяснил Юсов, отметив, что россиянам стоит привыкать к тому, что безопасных мест на территории РФ больше нет.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Беспилотники Белгород ГУР Война России против Украины дроны-камикадзе

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