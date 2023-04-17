«Война пришла в дома россиян». На фоне взрыва в Белгороде в ГУР отметили, что безопасных мест в РФ больше нет 17 апреля, 12:57 В ГУР не подтвердили и не опровергли свою причастность к взрыву в Белгороде (Фото:Суспільне)

В Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что развязанная россиянами война уже пришла в их собственные дома.

Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил представитель ведомства Андрей Юсов, комментируя подрыв беспилотником-камикадзе электроподстанции в российском Белгороде, в результате которого город остался без света.

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При этом он не стал подтверждать или опровергать информацию о том, что за данной атакой может стоять украинская сторона.

«Очевидно, что для людей, которые верят в чудо, живут и творят добро, на них сходит благодатный огонь. Кто делает зло, то огонь на Пасху бывает другим… Война уже пришла в дом каждого россиянина и каждого подданного режима Путина», — объяснил Юсов, отметив, что россиянам стоит привыкать к тому, что безопасных мест на территории РФ больше нет.