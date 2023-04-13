«Тотальная безнадежность». Российские элиты понимают, что РФ не победит в войне, но надеются на «ничью» — разведка 13 апреля, 10:57 В ГУР заявили, что российские элиты понимают, что РФ не победит в войне (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Российские элиты понимают, что РФ не победит в войне, но надеются на ничью, заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

«На успех там уже давно никто не надеется, кроме, возможно, нескольких совсем больных людей. Есть понимание тотальной безнадежности. Надеются в лучшем случае на какую-нибудь патовую ситуацию или ничью, когда удастся сохранить свои собственные интересы. Но то, что это стратегическое поражение для российского военно-политического руководства, бизнес-элиты – это уже давно понятно», – сказал он в эфире 24 канала.

Видео дня

По словам Юсова, у РФ нет готовности к сопротивлению.

«Максимум пока — в большинстве своем готовность к попыткам защиты своих персональных интересов в обмен на какую-то информацию или какое-либо взаимодействие. Это уже есть. Ну и я думаю, дальше будет готовность к более решительным действиям», – сказал он.



В Украине за минувшие сутки ликвидировали более 500 российских оккупантов . Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 180 тысяч военных.