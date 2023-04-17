«Путин не достигнет своих целей». Глава МИД Германии опровергла «усталость» стран G7 от войны в Украине 17 апреля, 17:53 Анналена Бербок подчеркнула, что G7 настроена решительно (Фото:REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Страны Большой семерки должны показать российскому диктатору Владимиру Путину, что у него не получится достичь своих целей в Украине, как бы он не затягивал войну, призвала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Об этом она сказала во время встречи глав МИД G7.

«Сейчас речь идет о том, чтобы показать Путину нашу решимость относительно того, что он не достигнет своих целей», — цитирует Бербок Укринформ.

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По ее словам, за счет того, что в 2022 году G7 «противопоставляла российской агрессии один барьер за другим», Украина выстояла против «энергетической войны и зимнего наступления» РФ.

«Как G7 мы сильны вместе, потому что мы точно знаем, за что мы стоим: за международный порядок, в котором верховенство права и международное право имеют приоритет перед правом более сильного. За экономические отношения, которые базируются не на зависимости, а на справедливости и общих правилах конкуренции», — сказала Бербок.