Украинская разведка намекнула россиянам, что в 2023 году вернется в Крым

2 апреля, 15:38
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Украинский военнослужащий (Фото:ГУР / Telegram)

Украинский военнослужащий (Фото:ГУР / Telegram)

В Главном управлении разведки намекнули российским оккупантам, что в 2023 году Украина вернет Крым.

В Telegram-канале украинской разведки было опубликовано фото военнослужащего, который, видимо, находится в Черном море. Иллюстрацию прокомментировали коротко: «Крым. Ялта. 2023 год».

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Видимо, так украинские военнослужащие предупредили захватчиков, что полуостров будет деоккупирован уже в этом году.

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Других подробностей в разведке не раскрыли.

6 марта глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что министерство разработало алгоритм работы после того, как Украина деоккупирует районы Донецкой и Луганской областей и Крым.

В конце января бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявлял, что борьба за Крым станет ключевой в войне России против Украины, и прогнозировал, что Украина в течение следующих нескольких месяцев будет создавать условия для окончательного освобождения полуострова.

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По данным украинской разведки, оккупанты уже готовятся к операции Вооруженных Сил Украины по освобождению украинского Крыма.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Крым Российская агрессия Украинская разведка Деоккупация Крыма ГУР Война России против Украины

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