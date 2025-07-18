Льготы семьям военнослужащих: какие можно получить в случае гибели

18 июля, 08:10
Поделиться:
Украинский военный (Фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада)

Украинский военный (Фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада)

Законодательство Украины предусматривает выплату возмещения вреда и предоставление другой социальной поддержки семьям погибших военнослужащих. NV проанализировал, какие именно это льготы

Читайте также:
Пенсия 2025: юристы рассказали, кто из родственников умершего военнослужащего имеет право на выплаты

Как пишет Министерство юстиции Украины, семьям погибших Защитников и Защитниц Украины предоставляется ряд льгот.

Кто может получить льготы

Кто относится к членам семей погибших, умерших (пропавших без вести) Защитников или Защитниц:

Реклама

  • иждивенцы погибшего или пропавшего без вести, которым в связи с этим выплачивается пенсия;
  • родители;
  • один из супругов, который не женился во второй раз, независимо от того, выплачивается ему пенсия или нет;
  • дети, которые не имеют (и не имели) своих семей;
  • дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;
  • дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.

Медицинское обеспечение

Среди медицинских льгот:

  • бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, медицинских изделий и вспомогательных средств реабилитации;
  • бесплатное первоочередное зубопротезирование (кроме протезов из драгоценных металлов);
  • санаторно-курортное лечение или компенсация его стоимости;
  • ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с участием необходимых специалистов;
  • первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация;
  • пользование поликлиниками и госпиталями после выхода на пенсию или изменения места работы, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы.

Недвижимость и коммунальные услуги

Семьям военных предусмотрено:

  • 50-процентная скидка платы за пользование жильем (квартирная плата) в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 кв. метр общей площади жилья на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку платы, и дополнительно 10,5 кв. метра на семью);
  • 50-процентная скидка платы за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления.
  • 50-процентная скидка платы за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления.
  • внеочередной бесплатный капитальный ремонт собственных жилых домов и первоочередной текущий ремонт жилых домов и квартир;
  • получение займа на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных построек, присоединение их к инженерным сетям, коммуникациям, а также займа на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков с погашением его в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства. Указанные займы предоставляются в порядке, который определяется Кабинетом Министров Украины;
  • первоочередное право на вступление в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, в садоводческие общества, на приобретение материалов для индивидуального строительства и садовых домов, техническое обслуживание и обеспечение стоянками транспортных средств;
  • внеочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе за счет жилой площади, передаваемой министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, предприятиями и организациями в распоряжение местных советов и государственных администраций. Лица, указанные в настоящей статье, обеспечиваются жилой площадью в течение двух лет со дня постановки на квартирный учет.
Читайте также:
Выплаты военным с инвалидностью: в Минобороны объяснили, какой размер и условия начисления в 2025 году

Трудоустройство и трудовые гарантии

После потери кормильца семья имеет льготу на:

  • использование очередного ежегодного отпуска в удобное для них время; получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год;
  • преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда и на трудоустройство в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации;
  • выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов средней заработной платы независимо от стажа работы;

Услуги связи

Родственники погибшего военного или военной могут рассчитывать на внеочередное пользование всеми услугами связи и внеочередное установление на льготных условиях квартирных телефонов (оплата в размере 20 процентов от тарифов стоимости основных и 50 процентов — дополнительных работ). Абонементная плата за пользование телефоном устанавливается в размере 50 процентов от утвержденных тарифов;

Льготы на образование

Существует право на поступление вне конкурса в государственные и коммунальные учреждения высшего и профессионального предвысшего образования на специальности, подготовка по которым осуществляется за счет средств соответственно государственного и местных бюджетов.

Читайте также:
Образование для военных: кто может учиться без отрыва от службы и при каких условиях

Дополнительные льготы

Среди дополнительных льгот:

  • первоочередное обслуживание предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, междугороднего транспорта;
  • внеочередное обслуживание заведениями и учреждениями, предоставляющими социальные услуги по уходу.
Читайте также:
Проблемы военных в Украине: какие самые распространенные и куда обращаться за помощью
Редактор: Диана Костюк

Теги:   Льготы выплаты военным Война России против Украины 2025 год

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies