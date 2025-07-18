Льготы семьям военнослужащих: какие можно получить в случае гибели
Украинский военный (Фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада)
Законодательство Украины предусматривает выплату возмещения вреда и предоставление другой социальной поддержки семьям погибших военнослужащих. NV проанализировал, какие именно это льготы
Как пишет Министерство юстиции Украины, семьям погибших Защитников и Защитниц Украины предоставляется ряд льгот.
Кто может получить льготы
Кто относится к членам семей погибших, умерших (пропавших без вести) Защитников или Защитниц:
- иждивенцы погибшего или пропавшего без вести, которым в связи с этим выплачивается пенсия;
- родители;
- один из супругов, который не женился во второй раз, независимо от того, выплачивается ему пенсия или нет;
- дети, которые не имеют (и не имели) своих семей;
- дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;
- дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.
Медицинское обеспечение
Среди медицинских льгот:
- бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, медицинских изделий и вспомогательных средств реабилитации;
- бесплатное первоочередное зубопротезирование (кроме протезов из драгоценных металлов);
- санаторно-курортное лечение или компенсация его стоимости;
- ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с участием необходимых специалистов;
- первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация;
- пользование поликлиниками и госпиталями после выхода на пенсию или изменения места работы, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы.
Недвижимость и коммунальные услуги
Семьям военных предусмотрено:
- 50-процентная скидка платы за пользование жильем (квартирная плата) в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 кв. метр общей площади жилья на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку платы, и дополнительно 10,5 кв. метра на семью);
- 50-процентная скидка платы за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления.
- внеочередной бесплатный капитальный ремонт собственных жилых домов и первоочередной текущий ремонт жилых домов и квартир;
- получение займа на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных построек, присоединение их к инженерным сетям, коммуникациям, а также займа на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков с погашением его в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства. Указанные займы предоставляются в порядке, который определяется Кабинетом Министров Украины;
- первоочередное право на вступление в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, в садоводческие общества, на приобретение материалов для индивидуального строительства и садовых домов, техническое обслуживание и обеспечение стоянками транспортных средств;
- внеочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе за счет жилой площади, передаваемой министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, предприятиями и организациями в распоряжение местных советов и государственных администраций. Лица, указанные в настоящей статье, обеспечиваются жилой площадью в течение двух лет со дня постановки на квартирный учет.
Трудоустройство и трудовые гарантии
После потери кормильца семья имеет льготу на:
- использование очередного ежегодного отпуска в удобное для них время; получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год;
- преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда и на трудоустройство в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации;
- выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов средней заработной платы независимо от стажа работы;
Услуги связи
Родственники погибшего военного или военной могут рассчитывать на внеочередное пользование всеми услугами связи и внеочередное установление на льготных условиях квартирных телефонов (оплата в размере 20 процентов от тарифов стоимости основных и 50 процентов — дополнительных работ). Абонементная плата за пользование телефоном устанавливается в размере 50 процентов от утвержденных тарифов;
Льготы на образование
Существует право на поступление вне конкурса в государственные и коммунальные учреждения высшего и профессионального предвысшего образования на специальности, подготовка по которым осуществляется за счет средств соответственно государственного и местных бюджетов.
Дополнительные льготы
Среди дополнительных льгот:
- первоочередное обслуживание предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, междугороднего транспорта;
- внеочередное обслуживание заведениями и учреждениями, предоставляющими социальные услуги по уходу.