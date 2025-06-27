Образование для военных: кто может учиться без отрыва от службы и при каких условиях
Образование и военные (Фото: Житомирский областной ТЦК и СП)
Указом Президента Украины № 396/2025 внесены изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, которые уточняют условия обучения без отрыва от военной службы. NV разобрался, кого коснутся изменения и какие условия.
Кто может воспользоваться изменениями
Как комментируют юристы Юридической сотни для NV, эти изменения могут использовать:
- военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту и продлили срок военной службы по новому контракту;
- военнослужащие в возрасте от 18 до 25 лет, которые проходят военную службу по контракту или по призыву во время мобилизации, на особый период;
- лица офицерского состава (кроме военнослужащих военной службы по призыву лиц офицерского состава).
Как военные могут получать образование во время службы
Условия получения образования для военных:
- получили высшее образование по государственному заказу;
- прослужили время, равное времени обучения для получения предыдущего высшего образования.
Цель: для углубления профессиональных знаний и получения высшего образования могут учиться без отрыва от военной службы.
Дает разрешение командир — от командира соединения и выше.
Порядок получения рапорт военнослужащего, разрешение оформляется приказом командира части, в которой военный проходит службу.
В указе отмечают, что обучение не должно препятствовать выполнению военнослужащим служебных обязанностей.
Где получить высшее военное образование
Прием на обучение для подготовки офицерского состава и получения степени высшего образования бакалавра осуществляют:
- Национальный университет обороны Украины;
- Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного;
- Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба;
- Военная академия (г. Одесса);
- Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
- Житомирский военный институт имени С.П.Королева;
- Военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут;
- Военный институт танковых войск Национального технического университета Харьковский политехнический институт;
- Институт Военно-Морских Сил Национального университета Одесская морская академия;
- Военно-юридический институт Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;
- кафедра военной подготовки Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа;
- кафедра военной подготовки Национального авиационного университета;
- кафедра военной подготовки специалистов Государственной специальной службы транспорта Украинского государственного университета науки и технологий;
- кафедра военной подготовки Одесского национального университета имени И.И. Мечникова.
Прием на обучение для подготовки сержантского и старшинского состава и получения образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра осуществляют:
- Военный колледж сержантского состава Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного;
- Военный колледж сержантского состава Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба;
- Военный колледж сержантского состава Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут;
- Отделение военной подготовки Профессионального колледжа морского транспорта Национального университета Одесская морская академия.