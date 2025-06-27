Образование для военных: кто может учиться без отрыва от службы и при каких условиях

27 июня, 12:22
Образование и военные (Фото: Житомирский областной ТЦК и СП)

Указом Президента Украины № 396/2025 внесены изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, которые уточняют условия обучения без отрыва от военной службы. NV разобрался, кого коснутся изменения и какие условия.

Кто может воспользоваться изменениями

Как комментируют юристы Юридической сотни для NV, эти изменения могут использовать:

  • военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту и продлили срок военной службы по новому контракту;

  • военнослужащие в возрасте от 18 до 25 лет, которые проходят военную службу по контракту или по призыву во время мобилизации, на особый период;
  • лица офицерского состава (кроме военнослужащих военной службы по призыву лиц офицерского состава).

Как военные могут получать образование во время службы

Условия получения образования для военных:

  • получили высшее образование по государственному заказу;
  • прослужили время, равное времени обучения для получения предыдущего высшего образования.

Цель: для углубления профессиональных знаний и получения высшего образования могут учиться без отрыва от военной службы.

Дает разрешение командир — от командира соединения и выше.

Порядок получения рапорт военнослужащего, разрешение оформляется приказом командира части, в которой военный проходит службу.

В указе отмечают, что обучение не должно препятствовать выполнению военнослужащим служебных обязанностей.

Где получить высшее военное образование

Прием на обучение для подготовки офицерского состава и получения степени высшего образования бакалавра осуществляют:

  • Национальный университет обороны Украины;
  • Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного;
  • Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба;
  • Военная академия (г. Одесса);
  • Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
  • Житомирский военный институт имени С.П.Королева;
  • Военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут;
  • Военный институт танковых войск Национального технического университета Харьковский политехнический институт;
  • Институт Военно-Морских Сил Национального университета Одесская морская академия;
  • Военно-юридический институт Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;
  • кафедра военной подготовки Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа;
  • кафедра военной подготовки Национального авиационного университета;
  • кафедра военной подготовки специалистов Государственной специальной службы транспорта Украинского государственного университета науки и технологий;
  • кафедра военной подготовки Одесского национального университета имени И.И. Мечникова.

Прием на обучение для подготовки сержантского и старшинского состава и получения образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра осуществляют:

  • Военный колледж сержантского состава Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного;
  • Военный колледж сержантского состава Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба;
  • Военный колледж сержантского состава Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут;
  • Отделение военной подготовки Профессионального колледжа морского транспорта Национального университета Одесская морская академия.
Редактор: Диана Костюк

Теги:   Образование Военные 2025 год Война России против Украины

