Пенсия 2025: юристы рассказали, кто из родственников умершего военнослужащего имеет право на выплаты

Законное право на пенсию в случае потери кормильца имеют родители и жена (муж), если они достигли 60 лет независимо от наличия у них страхового стажа, или являются лицами с инвалидностью. NV разобрался, кто и как получу пенсию военнослужащего, если он умер.

Кто имеет право получить пенсию умершего военнослужащего

Как отмечают адвокаты юридического агентства Бачинский и партнеры, можно получить:

выплаты в случае потери кормильца;

пенсии в случае потери кормильца для семей погибших военнослужащих;

пенсии в связи с потерей кормильца для родственников пропавших без вести.

Семьи пропавших без вести получают право на пенсию через месяц со дня внесения полицией информации об исчезновении в Единый реестр досудебных расследований.

А в случае, если военнослужащий погиб при исполнении служебных обязанностей (защите Родины) в 55 лет, независимо от продолжительности страхового стажа.

Также, такое право предоставляется жене кормильца, которая занята уходом за его ребенком в возрасте до 8 лет.

Пенсия по случаю потери кормильца в таком случае назначается независимо от возраста и трудоспособности жены и при условии, если жена не работает.

Вместе с тем детям пенсия в связи с потерей кормильца назначается независимо от того, были ли они на его иждивении.

Также, в случае гибели кормильца вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите Родины или выполнении других обязанностей военной службы, жена, осуществляющая уход за ребенком кормильца до достижения им 8 лет, имеет право на пенсию независимо от того работает ли она.

Пенсия назначается нетрудоспособным членам семьи умершего, которые были на его иждивении, при наличии у кормильца на день смерти страхового стажа.

Нетрудоспособными членами семьи считаются:

муж ( жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

дети умершего, не достигшие 18 лет или старше, если они стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;

муж ( жена), а в случае их отсутствия — один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка умершего независимо от возраста и трудоспособности.

Таким членам семьи умершего пенсия назначается на весь период, в течение которого они считаются нетрудоспособными.

Какой размер пенсий по потере кормильца

Размеры пенсий за военнослужащих, которые погибли устанавливается:

родителям или одному из родителей или жене ( мужу) 70% денежного обеспечения ( заработной платы) погибшего кормильца, независимо от наличия других нетрудоспособных членов семьи;

другому нетрудоспособному члену семьи ( ребенку) — в размере 70% денежного обеспечения ( заработной платы) погибшего кормильца, двум и более нетрудоспособным членам семьи ( детям) — по 50% денежного обеспечения ( заработной платы).

В случае смерти военного, не связанной с выполнением служебных обязанностей, право на получение пенсионных выплат опять же имеют: родители и жена/муж кормильца.

Условие получения пенсии: достигли 60 лет независимо от наличия у них страхового стажа, или являются лицами с инвалидностью. Размер пенсионной выплаты: 30% заработной платы умершего на каждого члена семьи.

Необходимо отметить, что независимо от причины смерти кормильца, минимальный (два прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц, это 4722 грн) и максимальный (10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц, это 23610 грн) размеры пенсии в случае потери кормильца применяются к каждому нетрудоспособному члену семьи отдельно.

Кроме получения пенсии в случае потери кормильца вышеупомянутые члены семьи также имеют право на единовременную денежную компенсацию.

Право на получение единовременной денежной помощи в размере 15 миллионов гривен семьям погибших военнослужащих предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины № 168 от 28 февраля 2022 года.