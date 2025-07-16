Пенсия 2025: юристы рассказали, кто из родственников умершего военнослужащего имеет право на выплаты
Военнослужащие (Фото: Генеральный штаб ВСУ)
Законное право на пенсию в случае потери кормильца имеют родители и жена (муж), если они достигли 60 лет независимо от наличия у них страхового стажа, или являются лицами с инвалидностью. NV разобрался, кто и как получу пенсию военнослужащего, если он умер.
Кто имеет право получить пенсию умершего военнослужащего
Как отмечают адвокаты юридического агентства Бачинский и партнеры, можно получить:
- выплаты в случае потери кормильца;
- пенсии в случае потери кормильца для семей погибших военнослужащих;
- пенсии в связи с потерей кормильца для родственников пропавших без вести.
Семьи пропавших без вести получают право на пенсию через месяц со дня внесения полицией информации об исчезновении в Единый реестр досудебных расследований.
А в случае, если военнослужащий погиб при исполнении служебных обязанностей (защите Родины) в 55 лет, независимо от продолжительности страхового стажа.
Также, такое право предоставляется жене кормильца, которая занята уходом за его ребенком в возрасте до 8 лет.
Пенсия по случаю потери кормильца в таком случае назначается независимо от возраста и трудоспособности жены и при условии, если жена не работает.
Вместе с тем детям пенсия в связи с потерей кормильца назначается независимо от того, были ли они на его иждивении.
Также, в случае гибели кормильца вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите Родины или выполнении других обязанностей военной службы, жена, осуществляющая уход за ребенком кормильца до достижения им 8 лет, имеет право на пенсию независимо от того работает ли она.
Пенсия назначается нетрудоспособным членам семьи умершего, которые были на его иждивении, при наличии у кормильца на день смерти страхового стажа.
Нетрудоспособными членами семьи считаются:
- муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;
- дети умершего, не достигшие 18 лет или старше, если они стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;
- муж (жена), а в случае их отсутствия — один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка умершего независимо от возраста и трудоспособности.
Таким членам семьи умершего пенсия назначается на весь период, в течение которого они считаются нетрудоспособными.
Какой размер пенсий по потере кормильца
Размеры пенсий за военнослужащих, которые погибли устанавливается:
- родителям или одному из родителей или жене (мужу) 70% денежного обеспечения (заработной платы) погибшего кормильца, независимо от наличия других нетрудоспособных членов семьи;
- другому нетрудоспособному члену семьи (ребенку) — в размере 70% денежного обеспечения (заработной платы) погибшего кормильца, двум и более нетрудоспособным членам семьи (детям) — по 50% денежного обеспечения (заработной платы).
В случае смерти военного, не связанной с выполнением служебных обязанностей, право на получение пенсионных выплат опять же имеют: родители и жена/муж кормильца.
Условие получения пенсии: достигли 60 лет независимо от наличия у них страхового стажа, или являются лицами с инвалидностью. Размер пенсионной выплаты: 30% заработной платы умершего на каждого члена семьи.
Необходимо отметить, что независимо от причины смерти кормильца, минимальный (два прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц, это 4722 грн) и максимальный (10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц, это 23610 грн) размеры пенсии в случае потери кормильца применяются к каждому нетрудоспособному члену семьи отдельно.
Кроме получения пенсии в случае потери кормильца вышеупомянутые члены семьи также имеют право на единовременную денежную компенсацию.
Право на получение единовременной денежной помощи в размере 15 миллионов гривен семьям погибших военнослужащих предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины № 168 от 28 февраля 2022 года.