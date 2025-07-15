Выплаты военным с инвалидностью: в Минобороны объяснили, какой размер и условия начисления в 2025 году

15 июля, 21:43
Поделиться:
Украинские военные (Фото: Сухопутные войска ВС Украины)

Украинские военные (Фото: Сухопутные войска ВС Украины)

Министерство обороны Украины разъясняет порядок начисления и выплат единовременной денежной помощи (ЕДП) для военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы, в случае установления им инвалидности или частичной утраты трудоспособности.

Читайте также:
Выплаты военным. Депутаты предлагают повысить денежное вознаграждение одной категории военных

Кто имеет право на получение ОГД

Как отмечают на сайте Минобороны, право на единовременную денежную помощь в случае установления инвалидности имеют:

  • военнослужащие, а также лица, уволенные с военной службы, получившие ранение, травму, контузию, увечье или заболевание, связанные с исполнением обязанностей военной службы (защитой Родины) или с прохождением военной службы.

Реклама

Имеют право на пособие в случае установления частичной утраты трудоспособности:

  • военнослужащие, получившие ранение, травму, контузию, увечье или заболевание, связанные с исполнением обязанностей военной службы (защитой Родины);
  • лица, уволенные с военной службы, при условии, что частичная утрата трудоспособности в связи с выполнением обязанностей военной службы (защитой Родины), установлена в течение 3 месяцев после увольнения со службы.

Размер пособия — как рассчитывают

Размер единовременной денежной помощи зависит от:

  • от размера прожиточного минимума, установленного по состоянию на 1 января года, в котором впервые установлена инвалидность или потеря трудоспособности;
  • от причинной связи;
  • в случае установления инвалидности в 2025 году — в зависимости от причины и группы инвалидности: от 211,9 тыс. грн (3 группа, связанная с прохождением службы) до 1 211,2 тыс. грн (1 группа, связанная с выполнением обязанностей военной службы (защитой Родины);
  • в случае частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности в 2025 году — в зависимости от установленного процента утраты трудоспособности: от 7,5 тыс. грн (5% утраты трудоспособности) до 45,4 тыс. грн (30% утраты).

Важно отметить, что назначение и выплаты единовременной денежной помощи не осуществляются, если инвалидность или частичная потеря трудоспособности военнослужащего стали следствием:

  • совершение им уголовного или административного правонарушения;
  • пребывания в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
  • умышленного самоповреждения.

Сколько времени есть у военного на получение помощи

Право на единовременную денежную помощь можно реализовать:

  • не позднее, чем через три года с даты, указанной в справке МСЭК (или выписки из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (ЭКОПФО)) об установлении инвалидности, изменения группы инвалидности или причинной связи
  • в случае установления процента утраты трудоспособности без установления инвалидности — через три года с даты проведения осмотра.

В случаях, когда утрата трудоспособности без установления инвалидности связана только с прохождением военной службы (без прямой связи с выполнением обязанностей или защитой Родины), выплата ОГД не предусмотрена.

Читайте также:
Зарплаты в ВСУ с июня: сколько платят украинским военным в 2025 году

Порядок подачи документов

Чтобы получить выплаты, необходимо подготовить пакет документов, в который входят:

1) заявление о выплате;

2) заверенные (печатью воинской части или нотариально) копии:

  • справки МСЭК или выписки из решения ЭКОПФО об установленной инвалидности или степени утраты трудоспособности (а также о первично установленной инвалидности в случае переосвидетельствования)
  • постановления военно-врачебной комиссии по установлению причинной связи ранения (контузии, травмы, увечья) или заболевания
  • справки об обстоятельствах ранения (контузии, травмы или увечья)
  • паспорта или документа, удостоверяющего личность
  • идентификационного налогового кода.
  • согласие на обработку персональных данных
  • копия военного билета (для иностранцев).

Куда обращаться для получения

Заявление с документами для выплаты ОГД военнослужащие подают в воинскую часть по месту службы.

Лица, уволенные с военной службы, которые проходили военную службу в Вооруженных силах Украины — в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Лица, которые проходили службу в других военных формированиях (Нацгвардия, СБУ, Служба внешней разведки, Главное управление разведки МОУ, Госспецсвязь, Госпогранслужба, Госспецслужба транспорта и т. д.) — непосредственно в эти формирования.

Читайте также:
Льготы 2025: что предусмотрено для военнопленных и освобожденных из плена, как их получить

Как происходит рассмотрение и принятие решения

Представленные документы после рассмотрения и проверки воинской частью или областным (городским) ТЦК и СП, вместе с заключением о возможности назначения ОГД направляются в Министерство обороны.

Комиссия Минобороны принимает решение, которое доводится до воинской части или О (М)ТЦКСП, которые в свою очередь уведомляют заявителя о принятом решении.

В случае положительного решения о выплате Минобороны осуществляет финансирование, а воинские части или областные ТЦК перечисляют средства на счет получателя.

Какой размер выплат в 2025 году

Для военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы, инвалидность которых связана с выполнением обязанностей военной службы или защитой Родины:

  • І группа — 400-кратный прожиточный минимум (1 211 200 грн.);
  • II группа — 300-кратный прожиточный минимум (908 400 грн.);
  • III группа — 250-кратный прожиточный минимум (757 000 грн.).

Для военнослужащих и лиц уволенных с военной службы, инвалидность которых наступила в связи с прохождением военной службы:

  • І группа — 120-кратный прожиточный минимум (363 360 грн.);
  • II группа — 90-кратный прожиточный минимум (272 520 грн.);
  • III группа — 70-кратный прожиточный минимум (211 960 грн.).
Читайте также:
Как получить миллион за службу в ВСУ: детали нового контракта 18−24

Размер ОГД при частичной утрате трудоспособности

Если потеря трудоспособности связана с выполнением обязанностей военной службы (защитой Родины), в зависимости от процента ее потери, предусмотрены выплаты в размере от 70-кратного прожиточного минимума:

  • военнослужащим, утратившим трудоспособность вследствие ранения, контузии, травмы, увечья или заболевания
  • лицам уволенным с военной службы, которым потеря трудоспособности установлена не позднее, чем через 3 месяца после увольнения.

В случае изменения группы инвалидности или ее причинной связи, что дает право на получение единовременной денежной помощи в большем размере, в дальнейшем назначается доплата с учетом ранее выплаченных сумм.

В случае установления большей степени утраты трудоспособности или изменения его причинной связи, что дает право на получение единовременной денежной помощи в большем размере, выплата помощи осуществляется с учетом ранее выплаченных сумм (кроме случаев ранения, травмы, контузии, увечья, полученных в разный период времени, по которым выплата помощи осуществляется отдельно, без учета ранее выплаченных сумм).

Сроки получения выплаты

Выплата в большинстве случаев происходит обычно в течение 4 месяцев с даты подачи документов. Сроки могут увеличиться из-за дополнительной обработки документов.

Актуальные новости читайте на NV.ua.

Читайте также:
Как стать членом группы ПВО: Минобороны рассказало, кому доступен проект и каковы его условия
Редактор: Диана Костюк

Теги:   Денежная помощь Военнообязанные Война России против Украины выплаты военным Инвалидность Министерство обороны Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies