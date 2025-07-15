Выплаты военным с инвалидностью: в Минобороны объяснили, какой размер и условия начисления в 2025 году

Министерство обороны Украины разъясняет порядок начисления и выплат единовременной денежной помощи (ЕДП) для военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы, в случае установления им инвалидности или частичной утраты трудоспособности.

Кто имеет право на получение ОГД

Как отмечают на сайте Минобороны, право на единовременную денежную помощь в случае установления инвалидности имеют:

военнослужащие, а также лица, уволенные с военной службы, получившие ранение, травму, контузию, увечье или заболевание, связанные с исполнением обязанностей военной службы ( защитой Родины) или с прохождением военной службы.

Имеют право на пособие в случае установления частичной утраты трудоспособности:

военнослужащие, получившие ранение, травму, контузию, увечье или заболевание, связанные с исполнением обязанностей военной службы ( защитой Родины) ;

; лица, уволенные с военной службы, при условии, что частичная утрата трудоспособности в связи с выполнением обязанностей военной службы ( защитой Родины), установлена в течение 3 месяцев после увольнения со службы.

Размер пособия — как рассчитывают

Размер единовременной денежной помощи зависит от:

от размера прожиточного минимума, установленного по состоянию на 1 января года, в котором впервые установлена инвалидность или потеря трудоспособности;

от причинной связи;

в случае установления инвалидности в 2025 году — в зависимости от причины и группы инвалидности: от 211,9 тыс. грн ( 3 группа, связанная с прохождением службы) до 1 211,2 тыс. грн ( 1 группа, связанная с выполнением обязанностей военной службы ( защитой Родины);

3 группа, связанная с прохождением службы) до 1 211,2 тыс. грн 1 группа, связанная с выполнением обязанностей военной службы защитой Родины); в случае частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности в 2025 году — в зависимости от установленного процента утраты трудоспособности: от 7,5 тыс. грн ( 5% утраты трудоспособности) до 45,4 тыс. грн ( 30% утраты).

Важно отметить, что назначение и выплаты единовременной денежной помощи не осуществляются, если инвалидность или частичная потеря трудоспособности военнослужащего стали следствием:

совершение им уголовного или административного правонарушения;

пребывания в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

умышленного самоповреждения.

Сколько времени есть у военного на получение помощи

Право на единовременную денежную помощь можно реализовать:

не позднее, чем через три года с даты, указанной в справке МСЭК ( или выписки из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица ( ЭКОПФО)) об установлении инвалидности, изменения группы инвалидности или причинной связи

или выписки из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица ЭКОПФО)) об установлении инвалидности, изменения группы инвалидности или причинной связи в случае установления процента утраты трудоспособности без установления инвалидности — через три года с даты проведения осмотра.

В случаях, когда утрата трудоспособности без установления инвалидности связана только с прохождением военной службы (без прямой связи с выполнением обязанностей или защитой Родины), выплата ОГД не предусмотрена.

Порядок подачи документов

Чтобы получить выплаты, необходимо подготовить пакет документов, в который входят:

1) заявление о выплате;

2) заверенные (печатью воинской части или нотариально) копии:

справки МСЭК или выписки из решения ЭКОПФО об установленной инвалидности или степени утраты трудоспособности ( а также о первично установленной инвалидности в случае переосвидетельствования)

а также о первично установленной инвалидности в случае переосвидетельствования) постановления военно-врачебной комиссии по установлению причинной связи ранения ( контузии, травмы, увечья) или заболевания

контузии, травмы, увечья) или заболевания справки об обстоятельствах ранения ( контузии, травмы или увечья)

контузии, травмы или увечья) паспорта или документа, удостоверяющего личность

идентификационного налогового кода.

согласие на обработку персональных данных

копия военного билета ( для иностранцев).

Куда обращаться для получения

Заявление с документами для выплаты ОГД военнослужащие подают в воинскую часть по месту службы.

Лица, уволенные с военной службы, которые проходили военную службу в Вооруженных силах Украины — в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Лица, которые проходили службу в других военных формированиях (Нацгвардия, СБУ, Служба внешней разведки, Главное управление разведки МОУ, Госспецсвязь, Госпогранслужба, Госспецслужба транспорта и т. д. ) — непосредственно в эти формирования.

Как происходит рассмотрение и принятие решения

Представленные документы после рассмотрения и проверки воинской частью или областным (городским) ТЦК и СП, вместе с заключением о возможности назначения ОГД направляются в Министерство обороны.

Комиссия Минобороны принимает решение, которое доводится до воинской части или О (М)ТЦКСП, которые в свою очередь уведомляют заявителя о принятом решении.

В случае положительного решения о выплате Минобороны осуществляет финансирование, а воинские части или областные ТЦК перечисляют средства на счет получателя.

Какой размер выплат в 2025 году

Для военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы, инвалидность которых связана с выполнением обязанностей военной службы или защитой Родины:

І группа — 400-кратный прожиточный минимум ( 1 211 200 грн.);

1 211 200 грн.); II группа — 300-кратный прожиточный минимум ( 908 400 грн.);

908 400 грн.); III группа — 250-кратный прожиточный минимум ( 757 000 грн.).

Для военнослужащих и лиц уволенных с военной службы, инвалидность которых наступила в связи с прохождением военной службы:

І группа — 120-кратный прожиточный минимум ( 363 360 грн.);

363 360 грн.); II группа — 90-кратный прожиточный минимум ( 272 520 грн.);

272 520 грн.); III группа — 70-кратный прожиточный минимум ( 211 960 грн.).

Размер ОГД при частичной утрате трудоспособности

Если потеря трудоспособности связана с выполнением обязанностей военной службы (защитой Родины), в зависимости от процента ее потери, предусмотрены выплаты в размере от 70-кратного прожиточного минимума:

военнослужащим, утратившим трудоспособность вследствие ранения, контузии, травмы, увечья или заболевания

лицам уволенным с военной службы, которым потеря трудоспособности установлена не позднее, чем через 3 месяца после увольнения.

В случае изменения группы инвалидности или ее причинной связи, что дает право на получение единовременной денежной помощи в большем размере, в дальнейшем назначается доплата с учетом ранее выплаченных сумм.

В случае установления большей степени утраты трудоспособности или изменения его причинной связи, что дает право на получение единовременной денежной помощи в большем размере, выплата помощи осуществляется с учетом ранее выплаченных сумм (кроме случаев ранения, травмы, контузии, увечья, полученных в разный период времени, по которым выплата помощи осуществляется отдельно, без учета ранее выплаченных сумм).

Сроки получения выплаты

Выплата в большинстве случаев происходит обычно в течение 4 месяцев с даты подачи документов. Сроки могут увеличиться из-за дополнительной обработки документов.

