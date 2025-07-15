Выплаты военным с инвалидностью: в Минобороны объяснили, какой размер и условия начисления в 2025 году
Украинские военные (Фото: Сухопутные войска ВС Украины)
Министерство обороны Украины разъясняет порядок начисления и выплат единовременной денежной помощи (ЕДП) для военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы, в случае установления им инвалидности или частичной утраты трудоспособности.
Кто имеет право на получение ОГД
Как отмечают на сайте Минобороны, право на единовременную денежную помощь в случае установления инвалидности имеют:
- военнослужащие, а также лица, уволенные с военной службы, получившие ранение, травму, контузию, увечье или заболевание, связанные с исполнением обязанностей военной службы (защитой Родины) или с прохождением военной службы.
Имеют право на пособие в случае установления частичной утраты трудоспособности:
- военнослужащие, получившие ранение, травму, контузию, увечье или заболевание, связанные с исполнением обязанностей военной службы (защитой Родины);
- лица, уволенные с военной службы, при условии, что частичная утрата трудоспособности в связи с выполнением обязанностей военной службы (защитой Родины), установлена в течение 3 месяцев после увольнения со службы.
Размер пособия — как рассчитывают
Размер единовременной денежной помощи зависит от:
- от размера прожиточного минимума, установленного по состоянию на 1 января года, в котором впервые установлена инвалидность или потеря трудоспособности;
- от причинной связи;
- в случае установления инвалидности в 2025 году — в зависимости от причины и группы инвалидности: от 211,9 тыс. грн (3 группа, связанная с прохождением службы) до 1 211,2 тыс. грн (1 группа, связанная с выполнением обязанностей военной службы (защитой Родины);
- в случае частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности в 2025 году — в зависимости от установленного процента утраты трудоспособности: от 7,5 тыс. грн (5% утраты трудоспособности) до 45,4 тыс. грн (30% утраты).
Важно отметить, что назначение и выплаты единовременной денежной помощи не осуществляются, если инвалидность или частичная потеря трудоспособности военнослужащего стали следствием:
- совершение им уголовного или административного правонарушения;
- пребывания в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- умышленного самоповреждения.
Сколько времени есть у военного на получение помощи
Право на единовременную денежную помощь можно реализовать:
- не позднее, чем через три года с даты, указанной в справке МСЭК (или выписки из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (ЭКОПФО)) об установлении инвалидности, изменения группы инвалидности или причинной связи
- в случае установления процента утраты трудоспособности без установления инвалидности — через три года с даты проведения осмотра.
В случаях, когда утрата трудоспособности без установления инвалидности связана только с прохождением военной службы (без прямой связи с выполнением обязанностей или защитой Родины), выплата ОГД не предусмотрена.
Порядок подачи документов
Чтобы получить выплаты, необходимо подготовить пакет документов, в который входят:
1) заявление о выплате;
2) заверенные (печатью воинской части или нотариально) копии:
- справки МСЭК или выписки из решения ЭКОПФО об установленной инвалидности или степени утраты трудоспособности (а также о первично установленной инвалидности в случае переосвидетельствования)
- постановления военно-врачебной комиссии по установлению причинной связи ранения (контузии, травмы, увечья) или заболевания
- справки об обстоятельствах ранения (контузии, травмы или увечья)
- паспорта или документа, удостоверяющего личность
- идентификационного налогового кода.
- согласие на обработку персональных данных
- копия военного билета (для иностранцев).
Куда обращаться для получения
Заявление с документами для выплаты ОГД военнослужащие подают в воинскую часть по месту службы.
Лица, уволенные с военной службы, которые проходили военную службу в Вооруженных силах Украины — в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
Лица, которые проходили службу в других военных формированиях (Нацгвардия, СБУ, Служба внешней разведки, Главное управление разведки МОУ, Госспецсвязь, Госпогранслужба, Госспецслужба транспорта
Как происходит рассмотрение и принятие решения
Представленные документы после рассмотрения и проверки воинской частью или областным (городским) ТЦК и СП, вместе с заключением о возможности назначения ОГД направляются в Министерство обороны.
Комиссия Минобороны принимает решение, которое доводится до воинской части или О (М)ТЦКСП, которые в свою очередь уведомляют заявителя о принятом решении.
В случае положительного решения о выплате Минобороны осуществляет финансирование, а воинские части или областные ТЦК перечисляют средства на счет получателя.
Какой размер выплат в 2025 году
Для военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы, инвалидность которых связана с выполнением обязанностей военной службы или защитой Родины:
- І группа — 400-кратный прожиточный минимум (1 211 200 грн.);
- II группа — 300-кратный прожиточный минимум (908 400 грн.);
- III группа — 250-кратный прожиточный минимум (757 000 грн.).
Для военнослужащих и лиц уволенных с военной службы, инвалидность которых наступила в связи с прохождением военной службы:
- І группа — 120-кратный прожиточный минимум (363 360 грн.);
- II группа — 90-кратный прожиточный минимум (272 520 грн.);
- III группа — 70-кратный прожиточный минимум (211 960 грн.).
Размер ОГД при частичной утрате трудоспособности
Если потеря трудоспособности связана с выполнением обязанностей военной службы (защитой Родины), в зависимости от процента ее потери, предусмотрены выплаты в размере от 70-кратного прожиточного минимума:
- военнослужащим, утратившим трудоспособность вследствие ранения, контузии, травмы, увечья или заболевания
- лицам уволенным с военной службы, которым потеря трудоспособности установлена не позднее, чем через 3 месяца после увольнения.
В случае изменения группы инвалидности или ее причинной связи, что дает право на получение единовременной денежной помощи в большем размере, в дальнейшем назначается доплата с учетом ранее выплаченных сумм.
В случае установления большей степени утраты трудоспособности или изменения его причинной связи, что дает право на получение единовременной денежной помощи в большем размере, выплата помощи осуществляется с учетом ранее выплаченных сумм (кроме случаев ранения, травмы, контузии, увечья, полученных в разный период времени, по которым выплата помощи осуществляется отдельно, без учета ранее выплаченных сумм).
Сроки получения выплаты
Выплата в большинстве случаев происходит обычно в течение 4 месяцев с даты подачи документов. Сроки могут увеличиться из-за дополнительной обработки документов.
