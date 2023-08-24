Выборы в Украине в следующем году должны пройти несмотря на продолжение войны — сенатор США 24 августа, 11:12 Линдси Грэм (Фото:Gage Skidmore/www.flickr.com)

Парламентские и президентские выборы в Украине, проведение которых откладывается из-за военного положения, должны состояться даже в условиях войны.

Об этом заявил сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм на пресс-конференции в Киеве, обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает Радио Свобода.

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«Мое сегодняшнее послание к президенту: я поражен тем, что сделали вы и ваша страна, мужчины и женщины. Мы продолжим бороться, чтобы вам поступало оружие, чтобы вы могли выиграть войну, которую мы не можем позволить себе проиграть. Но также вы должны делать два дела одновременно. В следующем году в Украине должны состояться выборы», — сказал Грэм.

Он заявил, что в Украине должны пройти «свободные и честные выборы», даже если это произойдет во время российского вторжения.

«Американский народ должен знать, что Украина изменилась. В прошлом это была очень коррумпированная страна», — заявил Грэм.

Он также заявил, что народ США «следит» за оружием и средствами, которые предоставляют Украине и отметил, что проведение выборов в 2024 году стало бы «следующим шагом в становлении демократии».

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«Мы следим за каждым долларом, за каждой единицей оружия. Мы продолжаем делать свой вклад. И я доволен тем, что украинцы не наживаются на американском народе. Они помогают американскому народу. И я считаю, что Украине пора сделать следующий шаг в становлении демократии, а именно — провести выборы в 2024 году», — сказал американский сенатор.

Ранее Зеленский отметил, что выборы в Украине в 2024 году возможны только при условии отсутствия военного положения.

Следующие парламентские выборы должны были бы состояться в октябре 2023 года, а президентские — весной 2024 года.

Ранее председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук также заявлял, что вопрос парламентских выборов не стоит на повестке дня, поскольку, согласно законодательству, они не могут проводиться во время военного положения.