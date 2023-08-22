Надо готовиться к более длительной войне 22 августа, 15:21 NV Премиум

С военной точки зрения разумно уже сейчас начать думать о следующем годе

Украинские атаки на юге — это лишь одна из нескольких наступательных операций, которые Украина проводит одновременно. Имею в виду, что есть наступление на востоке вокруг Бахмута. Есть оборонительная кампания, чтобы предотвратить продвижение россиян на Купянск и остальную часть Луганской области. И одновременно идут воздушные бои каждую ночь в небе над Украиной. Продолжается война на море против россиян, которые пытаются закрыть Черное море для торговли и другой легальной экономической деятельности. Поэтому, знаете, пока на юге сложно, Украина балансирует между целым рядом различных кампаний. И это действительно очень сложная работа.

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Выйти к Азовскому побережью, чтобы достичь стратегической цели наступления на юге, не является невозможным. Я имею в виду, что давление на россиян на юге все растет и растет. Мы знаем из разных источников, что у россиян заканчиваются резервы именно на юге. В то же время им, обратно к вашей ситуации, приходится обороняться вокруг Бахмута. Также они наступают на севере. Поэтому в какой-то момент россияне могут достичь кульминации истощения и украинским сухопутным войскам останется осуществить только один большой прорыв. И если вы сможете использовать этот прорыв, то вполне реально, что побережье Азовского моря будет достигнуто. Но, думаю, это все же займет еще некоторое время, чтобы уровень давления на россиян в ближайшие месяцы был максимальным.

В первую же неделю наступления украинские солдаты обнаружили, что прорыв российской обороны за одну ночь невозможен. Сразу стало ясно, что это очень жесткий оборонительный режим.