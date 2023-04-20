В Украине парламентские выборы будут после отмены военного положения — Стефанчук 20 апреля, 18:35 Верховная Рада (Фото:NV)

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что вопрос парламентских выборов сейчас не стоит на повестке дня, поскольку, согласно законодательству, они не могут проводиться во время военного положения.

В интервью Укринформу он добавил, что выборы в Верховную Раду могут начаться сразу после отмены военного положения в Украине.

«Думаю, что выборы состоятся сразу после прекращения военного положения. В противном случае надо менять закон, но, опять-таки, я очень сомневаюсь, что сейчас будет возможность провести в Украине качественные, законные выборы, результатам которых будет доверять общество», — заявил он.

Видео дня

По его словам, вопрос выборов регулируется Конституцией, Избирательным кодексом и рядом других законодательных актов.

В то же время в законе О правовом режиме военного положения сказано, что во время военного положения выборы не могут проводиться. По мнению Стефанчука, это логично, потому что невозможно обеспечить участие всех граждан в выборах.

«Также мне кажется, что сейчас есть более важные вещи, на которых нужно концентрироваться. Это точно не вопрос выборов», — сказал спикер ВРУ.

Согласно Конституции, очередные парламентские выборы проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий Верховной Рады Украины. То есть, следующие парламентские выборы должны были бы состояться в октябре 2023 года.