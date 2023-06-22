Зеленский рассказал, проведут ли выборы в Украине в следующем году 22 июня, 15:57 Зеленский рассказал, проведут ли выборы в Украине в следующем году (Фото:ПСОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, будут ли в следующем году выборы в Украине, отметив, что это произойдет при условии, если не будет военного положения.

Об этом он сказал в интервью BBC.



«Это же вопрос глобальный. Если мы победим, то будут. Значит, не будет военного времени, не будет войны», — пояснил глава государства.

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Он отметил, что согласно законодательству, выборы должны проходить в мирное время, когда нет войны.

Зеленский выразил надежду, что в следующем году в Украине будет мир, и жизнь станет такой, как была до войны.

Следующие парламентские выборы должны были бы состояться в октябре 2023 года, а президентские — весной 2024 года.

Ранее председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук также заявлял, что вопрос парламентских выборов не стоит на повестке дня, поскольку, согласно законодательству, они не могут проводиться во время военного положения.

