Война России против Украины. Жертвами оккупантов стали более 1100 мирных жителей, более 1700 получили ранения — ООН 26 марта, 15:57 Цей матеріал також доступний українською Россия наносит авиаудары по украинским городам (Фото:Iryna Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 1104 мирных жителя, 1754 получили ранения.

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Такие данные по состоянию на 26 марта обнародовали в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.

Среди погибших гражданских — 221 мужчина, 167 женщин, 15 девочек и 30 мальчиков, а также 51 ребенок и 620 взрослых, пол которых пока неизвестен.

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Среди раненых — 194 мужчины, 148 женщин, 30 девочек и 24 мальчика, а также 70 детей и 1288 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Россия напала на Украину 24 февраля. 26 марта — 31-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.