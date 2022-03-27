Среди погибших — ребенок. В районе Изюма расстреляли гражданский автомобиль — прокуратура

27 марта, 23:57
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27 марта 2022 года на автодороге между селом Шевелевка и селом Гусаровка был обнаружен автомобиль Honda CR-V (Фото:Харьковская областная прокуратура/Telegram)

27 марта 2022 года на автодороге между селом Шевелевка и селом Гусаровка был обнаружен автомобиль Honda CR-V (Фото:Харьковская областная прокуратура/Telegram)

В районе города Изюм расстреляли автомобиль с семьей, в результате чего погибли двое взрослых и трехлетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

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Сообщается, что 27 марта 2022 года на автодороге между селом Шевелевка и селом Гусаровка Изюмского района был обнаружен поврежденный автомобиль Honda CR-V.

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«В машине обнаружена погибшая семья: женщина, мужчина и 3-летний ребенок. По предварительным данным, российские военнослужащие обстреляли автомобиль, в котором находилась семья», — говорится в сообщении.

Прокуратура открыла досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины о нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством. За нее предусмотрено пожизненное заключение.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Изюм Харьковская область Война в Украине

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