Враг в агонии. Российские войска обстреляли Нежин и Чернигов — ОГА 20 марта, 11:15 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты продолжают обстреливать Чернигов (Фото:REUTERS/Oleh Holovatenko)

Глава Черниговской областной военно-гражданской администрации Вячеслав Чаус заявил, что российские оккупанты обстреляли Нежин и Чернигов.

«У нас есть обстрелы города Нежин. У нас есть хаотичные, постоянные обстрелы города Чернигов. Это агонические обстрелы врага. Москальская мразота продолжает терять много ресурсов», — сказал он.

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19 марта войска РФ обстреляли больницу в Чернигове, который страдает от гуманитарной катастрофы. Мэр города Владислав Атрошенко заявил, что в Чернигове нет электроэнергии, тепла и воды.

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