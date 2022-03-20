Враг в агонии. Российские войска обстреляли Нежин и Чернигов — ОГА

20 марта, 11:15
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Оккупанты продолжают обстреливать Чернигов (Фото:REUTERS/Oleh Holovatenko)

Оккупанты продолжают обстреливать Чернигов (Фото:REUTERS/Oleh Holovatenko)

Глава Черниговской областной военно-гражданской администрации Вячеслав Чаус заявил, что российские оккупанты обстреляли Нежин и Чернигов.

«У нас есть обстрелы города Нежин. У нас есть хаотичные, постоянные обстрелы города Чернигов. Это агонические обстрелы врага. Москальская мразота продолжает терять много ресурсов», — сказал он.

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https://www.facebook.com/viacheslav.chaus/posts/3115390195391981

19 марта войска РФ обстреляли больницу в Чернигове, который страдает от гуманитарной катастрофы. Мэр города Владислав Атрошенко заявил, что в Чернигове нет электроэнергии, тепла и воды.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Чернигов Нежин Война России против Украины

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