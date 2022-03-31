Россия усиливает свою группировку войск на Донбассе — Генштаб ВСУ 31 марта, 15:05 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты пытаются захватить Мариуполь (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты усиливают свою группировку войск в Луганской и Донецкой областях, сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

«Отмечено прибытие железнодорожных эшелонов с вооружением и техникой на железнодорожную станцию Ровеньки», — отметили там.

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В ведомстве подчеркнули, что противник сосредотачивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная и Рубежное Луганской области, а также на захвате Мариуполя Донецкой области.

Россия также активизировала нанесение авиаударов с применением самолетов оперативно-тактической авиации по войскам и объектам в районах населенных пунктов Лисичанск, Рубежное, Попасная, Кременная.

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29 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа «специальной военной операции» выполнены, поэтому ВС РФ сосредоточит усилия на «освобождении Донбасса».

Позже в минобороны РФ заявили, что Россия «решила кардинально сократить боевые действия» на киевском и черниговском направлениях.

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