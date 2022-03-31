Россия усиливает свою группировку войск на Донбассе — Генштаб ВСУ

31 марта, 15:05
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Оккупанты пытаются захватить Мариуполь (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты пытаются захватить Мариуполь (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты усиливают свою группировку войск в Луганской и Донецкой областях, сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

«Отмечено прибытие железнодорожных эшелонов с вооружением и техникой на железнодорожную станцию Ровеньки», — отметили там.

Война России против Украины — главные события 31 марта

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В ведомстве подчеркнули, что противник сосредотачивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная и Рубежное Луганской области, а также на захвате Мариуполя Донецкой области.

Россия также активизировала нанесение авиаударов с применением самолетов оперативно-тактической авиации по войскам и объектам в районах населенных пунктов Лисичанск, Рубежное, Попасная, Кременная.

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29 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа «специальной военной операции» выполнены, поэтому ВС РФ сосредоточит усилия на «освобождении Донбасса».

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Позже в минобороны РФ заявили, что Россия «решила кардинально сократить боевые действия» на киевском и черниговском направлениях.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Донбасс Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

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