За Лисичанск идут бои, оккупанты обстреливают город из вооружений всех калибров — глава Луганской ОВА 1 апреля, 12:56 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты массированно обстреливают города в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

За Лисичанск Луганской области идут тяжелые бои, российские оккупанты бьют из вооружений всех калибров.

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Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

«Российские оккупанты продолжают накрывать огнем украинский Лисичанск. Бьют из всех калибров. Без сожаления путинские солдаты целят в жилые кварталы, медучреждения, детсады, по эвакуационному транспорту», — сообщил он.

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Гайдай добавил, то в городе разрушены десятки построек и немалое количество пострадавших среди местных жителей.

«Бои за Лисичанск продолжаются. Украинские защитники выкладываются по полной, чтобы над городом продолжал развеваться украинский флаг», — резюмировал он.

29 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа «специальной военной операции» выполнены, поэтому ВС РФ сосредоточит усилия на «освобождении Донбасса». После этого значительно усилились обстрелы украинских городов в Луганской и Донецкой областях.



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