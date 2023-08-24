«Дорога в Крым будет длительной». Почему полуостров идеален для диверсионной работы и как меняется война — интервью с Тарасом Березовцом 24 августа, 18:23 NV Премиум Крымский мост. Вид из оккупированной Керчи (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Катакомбы в оккупированном Крыму — идеальные для наших диверсантов, убежден Тарас Березовец, офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна.

Но, по его мнению, уже понятно, что в этом году Силы обороны войдут на территорию полуострова.

Почему эта дорога будет длительной и как меняется войны, Березовец рассказал в интервью Radio NV.

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— В оккупированном Крыму, вблизи села Еленовка была уничтожена ЗРК система С-400 Триумф. Говорят о том, что она одна из самых дорогих систем вооружений в мире, стоит около 1,2 миллиардов долларов. Нам что-то известно о том, сколько таких Триумфов может быть в Крыму? И что означает для нашего врага такая потеря?

— Для врага система ПВО Крыма является ключевой, потому что пока ВСУ находятся на расстоянии, которое недосягаемо для нашей артиллерии. Поэтому единственные средства поражения — это либо ракеты, либо дроны. Конечно, со всем этим должна справиться российская система ПВО, которую они начали активно стягивать после 2014 года.

Крым в этом плане занимает особое место среди других оккупированных регионов, потому что здесь находится база Черноморского флота РФ, здесь находится большое количество объектов. И Крым является тыловой базой российского оккупанта. Поэтому внимание к нему является особым.

При этом на этом фоне особенно выделяется город Севастополь — основное место дислокации российских подразделений. Город Керчь, где расположен Керченский или Крымский мост, который охраняет целый дивизион ПВО и отдельная бригада Росгвардии. И север полуострова, где расположено большое количество объектов, особенно в районе Джанкоя.

Уничтожение подобной системы — для противника это огромная потеря. Дело даже не в цене. Потому что для них сейчас создание каждого такого комплекса связано с большими затратами, в том числе и экономическими, и техническими. И восстановить быстро они, конечно, это не смогут. Я думаю, что и в целом не смогут.

Нас интересуют на полуострове не только системы С-400, но также системы Бастион, которые используют противокорабельные ракеты Оникс, ни одна из которых, к сожалению, пока не была сбита нашей системой ПВО. Они приучились использовать эти ракеты, которые предназначены для уничтожения больших кораблей, для поражения наших военных объектов.

— Для ударов по Одессе они их использовали.

— Да, точно. И поэтому каждое уничтожение подобного комплекса является большим, бесспорно, достижением.

Надо сказать, что крымчане нам активно в этом помогают. Они освещают на своих страницах фотографии, видеоработы этих комплексов. Так это и работает. То есть сначала проявляется оборона противника, когда мы видим летающие дроны, которые российские РЭБы подавляют или сбивают. Кого-то это не удовлетворяет. Они считают это лишней тратой ресурсов. Но в этом есть на самом деле глубинный смысл, потому что эти дроны позволяют выявлять российскую систему ПВО.

И вот когда идут волнами такие атаки, и летят десятками эти дроны, и они якобы ничего не сбили, но результат достигнут. Находятся города, локации, где расположены эти комплексы. И потом, как мы видим, они успешно уничтожаются.

— Паника в Крыму — это недостижимая для нас задача?