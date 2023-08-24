Силы обороны могут поразить врага в любой точке Крыма — Буданов 24 августа, 05:46 Кирилл Буданов призвал уехать из Крыма тех, «кто наделал глупостей» (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Силы обороны могут поразить противника в любой точке оккупированного Крыма.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Радио Свобода.



«Мы имеем способность поразить любую часть временно оккупированной АРК по состоянию на сейчас. Абсолютно в любой точке мы можем достичь противника», — сказал он.

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Он призвал уехать тех, «кто наделал глупостей».

«А тем, кто ждет, надо готовиться и делать все для помощи прежде всего разведывательным органам, ну и дальше, когда уже войска пойдут в открытую», — добавил Буданов.

По его словам, для деоккупации Крыма есть много разных вариантов, но «без военных, боевых действий это невозможно».