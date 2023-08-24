Силы обороны могут поразить врага в любой точке Крыма — Буданов

24 августа, 05:46
Поделиться:
Кирилл Буданов призвал уехать из Крыма тех, «кто наделал глупостей» (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Кирилл Буданов призвал уехать из Крыма тех, «кто наделал глупостей» (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Силы обороны могут поразить противника в любой точке оккупированного Крыма.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Радио Свобода.

«Мы имеем способность поразить любую часть временно оккупированной АРК по состоянию на сейчас. Абсолютно в любой точке мы можем достичь противника», — сказал он.

Видео дня

Он призвал уехать тех, «кто наделал глупостей».

Читайте также:

Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Kacper Pempel) Не должно быть никаких уступок России, от освобождения Крыма зависит мировой порядок — Дуда

«А тем, кто ждет, надо готовиться и делать все для помощи прежде всего разведывательным органам, ну и дальше, когда уже войска пойдут в открытую», — добавил Буданов.

По его словам, для деоккупации Крыма есть много разных вариантов, но «без военных, боевых действий это невозможно».

Читайте также:
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Крым Аннексия Крыма Война в Украине Деоккупация Крыма Кирилл Буданов Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X