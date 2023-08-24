В Крыму установили флаг Украины. ГУР раскрыло подробности дерзкой операции в День Независимости и показало видео 24 августа, 13:09 В Крыму установили флаг Украины (Фото:https://t.me/DIUkraine)

Ночью в четверг, 24 августа, во временно оккупированном Крыму состоялась операция ГУР при поддержке Военно-морских сил Украины, спецподразделения на плавсредствах высадились на берег в районе населенных пунктов Еленовка и Маяк.

Об этом в Telegram сообщила украинская разведка.

В ведомстве рассказали, что во время выполнения задания украинские защитники вступили в боестолкновение с подразделениями оккупанта. В результате, противник понес потери среди личного состава, уничтожена вражеская техника. Также в украинском Крыму снова подняли государственный флаг.

Видео дня

В ГУР сообщили, что все цели и задачи выполнены, а по завершении спецоперации украинские защитники без потерь покинули место событий.

Оккупационная администрация Крыма не комментирует события, несмотря на массовые обращения местных жителей. Единственное сообщение касается якобы «уничтожения боеприпасов по установленному графику».

В разведке заявили, что украинские Силы обороны «и в дальнейшем будут оказывать оккупантам помощь в уничтожении боеприпасов, техники и живой силы».

Ранее проект Крым.Реалии сообщил, что в Крыму около 5 утра состоялось сражение с участием авиации. У села Маяк на мысе Тарханкут слышали взрывы. Это место базирования радиолокационных станций (РЛС) россиян, а по периметру здесь подготовлены позиции для ПВО.

Накануне, 23 августа, Telegram-каналы сообщили о мощном взрыве в Крыму. Источник NV в разведке заявил, что украинские силы поразили систему ПВО у села Еленовка на Тарханкутском полуострове.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что операция носила характер рейда.