ВСУ уничтожили склады вражеских боеприпасов в Чернобаевке и Старицах

21 августа, 05:02
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

За сутки, 20 августа, ВСУ уничтожили склады вражеских боеприпасов в Чернобаевке и Старицах. Также былы ликвидированы 75 россиян.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Украинская авиация нанесла пять ударов по скоплению живой силы, вооружению и технике врага.

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https://www.facebook.com/watch/?v=448764463827793

Были уничтожены корпусная самоходная пушка Гиацинт-С, два вражеских танка Т-72 и шесть единиц бронированной техники.

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Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения поразили командный пункт 247-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии.

Окончательные потери врага уточняются.

19 августа российская армия нанесла удар по Чернобаевке в Херсонской области. Оккупанты сделали это для дискредитации украинских защитников.

https://www.youtube.com/embed/zksHKfbRRCI
Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Херсонская область Юг Украины Война в Украине Война России против Украины Чернобаевка

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