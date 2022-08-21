ВСУ уничтожили склады вражеских боеприпасов в Чернобаевке и Старицах
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)
За сутки, 20 августа, ВСУ уничтожили склады вражеских боеприпасов в Чернобаевке и Старицах. Также былы ликвидированы 75 россиян.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.
Украинская авиация нанесла пять ударов по скоплению живой силы, вооружению и технике врага.
Были уничтожены корпусная самоходная пушка Гиацинт-С, два вражеских танка Т-72 и шесть единиц бронированной техники.
Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения поразили командный пункт 247-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии.
Окончательные потери врага уточняются.
19 августа российская армия нанесла удар по Чернобаевке в Херсонской области. Оккупанты сделали это для дискредитации украинских защитников.
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