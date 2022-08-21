ВСУ уничтожили склады вражеских боеприпасов в Чернобаевке и Старицах 21 августа, 05:02 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

За сутки, 20 августа, ВСУ уничтожили склады вражеских боеприпасов в Чернобаевке и Старицах. Также былы ликвидированы 75 россиян.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.



Украинская авиация нанесла пять ударов по скоплению живой силы, вооружению и технике врага.

Были уничтожены корпусная самоходная пушка Гиацинт-С, два вражеских танка Т-72 и шесть единиц бронированной техники.

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Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения поразили командный пункт 247-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии.

Окончательные потери врага уточняются.

19 августа российская армия нанесла удар по Чернобаевке в Херсонской области. Оккупанты сделали это для дискредитации украинских защитников.

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