«Нам долгая война не интересна». Загороднюк оценил перспективы контрнаступления ВСУ 20 августа, 21:50 ВСУ (Фото:facebook.com/GeneralStaff)

Глава правления Центра оборонных стратегий и бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает, что контрнаступление ВСУ зависит от поставок Западом оружия, которое даст украинцам технологическое преимущество.

Об этом он сказал в интервью Радио НВ.

«Если все будет так, как сейчас, они [россияне] смогут поддерживать ту же интенсивность и количество годами, потому что у них много людей. Это будет низкокачественный персонал, то есть личный состав будет плохо подготовлен, не мотивирован, будет плохо управляться. Их количество они могут потенциально не увеличивать, а поддерживать его еще годами», — сказал Загороднюк.

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По его словам, такая же ситуация с вооружением и военной техникой.

«Уже не будет высокотехнологичного оружия, но старого оружия, которое, тем не менее, может выполнять какие-то задачи, в России будет много. На складах у них сохранилось множество запасов старой техники. Эта старая техника в небоеспособном виде. Они не смогут ее увеличить вдвое. Но они постоянно производят работы по ее восстановлению и будут ставить на дежурство, дальше переправлять к нам», — добавил глава правления Центра оборонных стратегий.

Экс-министр обороны считает, что если мы не переломим ситуацию за счет технологического преимущества, которое нам предоставят наши партнеры, то, к сожалению, еще сможем видеть эту войну какое-то достаточно долгое время.



«Нам такая ситуация не подходит, это не интересно. Нам долгая война на годы совершенно никак не прибавляет ничего. Россия будет истощаться. Где-то до конца этого года — в середине следующего у них начнутся очень серьезные экономические проблемы благодаря санкциям, но они все равно как-то будут находить выходы и так или иначе будут продолжать существование», — отмечает Загороднюк.



Он подчеркнул, что для Украины сейчас критически все же договориться с партнерами о предоставлении количества оружия, достаточного для контрнаступательных действий.

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