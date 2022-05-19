«Местные на провокацию не поддались». Российские войска обстреляли Чернобаевку для обвинения украинских защитников 19 мая, 17:18 Цей матеріал також доступний українською Российские военные в Украине (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Российская армия нанесла удар по Чернобаевке в Херсонской области. Оккупанты сделали это для дискредитации украинских защитников.

Война России против Украины — главные события 19 мая

Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

В ведомстве подчеркнули, что местные хорошо различают тактику действий врага и на провокацию не поддались.

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«В Херсонской области враг пытался выдать свой обстрел Чернобаевки за действия Вооруженных Сил Украины, но местные уже очень хорошо различают тактику действий врага и на провокацию не поддались», — говорится в сообщении.

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