Добавлено в кучу металлолома. ВСУ сбили два российских беспилотника 20 августа, 16:20 Уничтоженный российский БПЛА Орлан-10 (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ/Facebook)

В субботу, 20 августа, во время воздушной тревоги украинские зенитчики сбили два российских беспилотника.

Об этом сообщает в Facebook воздушное командование Центр.

«Около 12:00 на восточных рубежах еще два беспилотных летательных аппарата оккупантов добавлено в кучу вражеского металлолома», — говорится в сообщении.



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