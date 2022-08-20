Добавлено в кучу металлолома. ВСУ сбили два российских беспилотника

20 августа, 16:20
Уничтоженный российский БПЛА Орлан-10 (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ/Facebook)

Уничтоженный российский БПЛА Орлан-10 (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ/Facebook)

В субботу, 20 августа, во время воздушной тревоги украинские зенитчики сбили два российских беспилотника.

Об этом сообщает в Facebook воздушное командование Центр.

«Около 12:00 на восточных рубежах еще два беспилотных летательных аппарата оккупантов добавлено в кучу вражеского металлолома», — говорится в сообщении.

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https://www.facebook.com/PvkCenter/posts/pfbid02LsGvckpom9NuKvAvCc9mujHJyP6dW4xaynWke964W6Ju6fsVqBVwK5VtnqggXU32l
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Беспилотники БПЛА Война России против Украины

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