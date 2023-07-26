Открывается возможность по Крыму. Какую ошибку допустили россияне 26 июля, 15:05 NV Премиум

Без освобождения Крыма нам не освободить Донбасс

В Крым точно заходим в этом году, как бы кто этого не хотел. Слишком много интересантов — не дать нам зайти в Крым. Чуть ли не полмира против того, чтобы мы заходили в Крым. С разными предложениями носятся сейчас лидеры едва ли не половины стран мира для того, чтобы как-то сделать все, чтобы мы не зашли в Крым не только в этом году, но и в следующем, и вообще не зашли.

Видео дня

С основными предложениями на днях поехал в Китай столетний дипломат Генри Киссинджер — утрясать этот вопрос. Вот обратите на него внимание. Вроде бы старый дядька, но от этого дядьки зависят очень большие пласты информации, которая сейчас будет вбрасываться. Он — один из генераторов идеи — сдать Крым и Донбасс россиянам. И Киссинджер генерирует эту идею на весь мир. Следите за информационным пространством — как только кто-то начнет рассказывать о передаче Крыма, Донбасса на столько-то лет России или будет предлагать украинскому обществу дать время россиянам лет на пять или -надцать на то, чтобы они убрались из Крыма, построили в Новороссийске бухту, перевели туда Черноморский флот — вот это все благодаря Киссинджеру. А дальше включаются говорящие головы, которые будут вбрасывать в информационное пространство такую тему.

Заходить в Крым точно будем. Потому, что без освобождения Крыма нам не освободить Донбасс. Нельзя попасться еще раз в такой же капкан, как в прошлом году. Тогда российские войска, находящиеся в Крыму, вышли из Крыма и ударили нам в спину в районе Донбасса. С военной точки зрения это недопустимая ситуация — воевать на Донбассе, если в тылу, в Крыму есть хоть один российский солдат.

Нельзя попасться еще раз в такой же капкан, как в прошлом году

Потому сначала уничтожение россиян с оружием в Крыму, депортация россиян без оружия из Крыма, зачистка Крыма, а вот после этого только работа с Донбассом. Иначе мы можем попасть в такую же ловушку, как попали в прошлом году. Вариантов других просто нет. Все, кто предлагают, это предлагают прошлогодний вариант. Просто если еще раз так получится, то мы уже не остановимся на Запорожском фронте. Нам придется по Днепр отваливаться. То есть, тогда будет такой масштабный удар, и нам придется уходить на правый берег Днепра.

Потому, только в такой последовательности — сначала Крым.

Тем более, сейчас открывается такая возможность по Крыму. Еще раз разовью свои идею. Россияне, когда подрывали Каховскую ГЭС, они гидрологов, естественно, выдернули, и те им рассказали — куда уйдет вода, где будет затопление, сколько будет просыхать местность, после наводнения, сколько будет просыхать дно Каховского водохранилища. И вот, насколько я это понимаю, есть эта информация, гидрологи уверили россиян в том, что дно Каховского водохранилища станет как минимум на год непроходимым. По нему нельзя будет двигаться. Там действительно так и есть — там толстый слой ила, и после того, как вода сошла, этот толстый слой по всем формулам должен был сохнуть где-то год. Вот потому россияне пошли на подрыв Каховской ГЭС.

Одну вещь они не учли — Грету Тунберг. Эта девушка «наколдовала» великое потепление, и количество солнечных дней сейчас намного больше, чем прогнозируемое. И солнце высушило верхний слой ила. Там практически уже 20−30 см корки. Понятно, под ней дальше ил, просыхать оно действительно может и год будет, но эта корка уже может удержать легкую броню.

Потому сейчас может одно из направлений открыться — именно по дну Каховского водохранилища — и мы можем начать боевые действия. Я думаю, Генштаб это прекрасно видит. Россияне сейчас в ужасе. Они тоже это видят. Эта информация, которую я сейчас рассказываю, она от россиян идет. Они уже поняли, какую ошибку совершили.

Полную версию интервью с Романом Свитаном слушайте на Радио NV: