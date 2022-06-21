ВСУ продвигаются в Херсонской области, оккупанты обустроили мощную оборону — ОК Юг
Украинские силы продвигаются в Херсонской области, несмотря на мощную оборону оккупантов (Фото:Генштаб)
Украинские военнослужащие продвигаются в Херсонской области, несмотря на мощную оборону, которую соорудили оккупационные войска РФ.
Об этом в эфире телемарафона сообщила глава пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.
«Оккупантам очень тяжело. Враг соорудил мощную оборону в Херсонской области, но мы продвигаемся», — отметила она.
По ее словам, оккупанты обустраивают второй и третий рубежи обороны на временно оккупированных территориях Херсонской области и вынуждены пользоваться запасными, поскольку их даже оттуда оттесняют ВСУ.
«Когда мы закрепимся на этих рубежах, то обязательно об этом сообщим. Однако пока идет военная операция призываю абсолютно всех сохранять спокойствие и ждать официальных сообщений, поскольку только военные знают, где они, куда продвигаются и какие успехи имеют», — подчеркнулаа Гуменюк.
20 июня советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань сообщил, что ВСУ отбросили оккупантов с первой линии обороны в Херсонской области.
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