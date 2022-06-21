Украинские партизаны не дают россиянам «закрепиться» на оккупированных территориях — ISW

21 июня, 05:28
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Временно оккупированный Бердянск (Фото:Konkurent_ua/Twitter)

Временно оккупированный Бердянск (Фото:Konkurent_ua/Twitter)

Американский институт изучения войны (ISW) сообщает, что действия украинских партизан не дают российским оккупантам «закрепиться» на временно оккупированных территориях.

В свежем отчете говориться, что действия партизан не дают возможность россиянам провести попытки аннексии данных территорий.

Также сообщается, что в оккупированном Старобельске Луганской области оккупанты организовывают подобия колхозов и хотят выдавать жителям российские паспорта.

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ISW
Фото: ISW
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20 июня в захваченном Херсоне партизаны расстреляли оккупантов, которые решили поесть шашлык в одном из заведений на набережной.

В результате инцидента двое оккупантов погибли, еще один был ранен и сейчас находится в одной из больниц в оккупированном Крыму.

18 июня в Херсоне неизвестные предприняли попытку ликвидировать начальника 90-й исправительной колонии Евгения Соболева, перешедшего на сторону оккупантов.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Луганская область Запорожская область Партизаны Херсонская область Война в Украине Война России против Украины

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