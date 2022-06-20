ВСУ отбросили российских военных с первой линии обороны в Херсонской области — советник главы ОВА 20 июня, 11:42 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

ВСУ отбросили оккупантов с первой линии обороны в Херсонской области, заявил советник главы Херсонской военной администрации, военнослужащий ВСУ Сергей Хлань.

По его словам, в настоящее время враг укрепляется на второй и третьей линии обороны.

«ВСУ наносили точные удары по складам, которые находятся в тылу. В Новой Каховке три раза подряд, было точное попадание по складам с боеприпасами врага», — сказал он в эфире Эспрессо.

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Хлань добавил, что возле Софиевки, у села Давыдов Брод были контрнаступательные действия.

«Там враг закрепляется на побережье реки Ингулец», — сказал он.

В воскресенье, 19 июня мэр Мелитополя Иван Федоров заявлял, что украинские военные продвинулись более чем на десять километров в направлении от Запорожья к временно оккупированному Мелитополю.

По его словам, на этот момент ВСУ существенно продвинулись и уже находятся на границах Херсона.

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