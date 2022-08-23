Удары по мостам под Херсоном: ВСУ держат полный контроль над путями поставок оккупантов

23 августа, 11:05
ВСУ держат полный огневой контроль над всеми транспортными артериями оккупантов в Херсонской области (Фото:Кадр видео bayraktar_1love/Twitter)

ВСУ держат полный огневой контроль над всеми транспортными артериями оккупантов в Херсонской области (Фото:Кадр видео bayraktar_1love/Twitter)

Вооруженные силы Украины держат полный огневой контроль над всеми транспортными артериями, по которым оккупанты могут пополнять свои резервы и запасы в Херсонской области.

Как заявила в эфире Апострофа TV руководитель объединенного координационного центра ОК Юг Сил обороны Украины Наталья Гуменюк, эти пути поставки нужно полностью перерезать, однако следует учитывать, как ВСУ будут продвигаться впоследствии.

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«Проход тяжелой техники по Антоновскому мосту уже заблокирован — опоры не выдержат. Легковым транспортом оккупационные войска пытаются эвакуироваться на левый берег в том числе руководящий состав оккупантов», — сообщила она.

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Гуменюк добавила, что оккупанты пытаются возобновить движение через мост Каховской ГЭС, но эти ремонтные работы не имеют перспектив, потому что сложность этого гидротехнического сооружения предполагает не просто заливку бетоном, а более сложные ремонтные работы, технологический процесс, что в условиях огневого контроля ВСУ просто невозможно.

В понедельник, 22 августа, ВСУ нанесли очередной удар по Антоновскому мосту. Местные жители утверждали, что в результате последнего удара ВСУ он буквально «разломался пополам».

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Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань уточнил, что украинские силы нанесли удар по мосту, когда по нему двигалась колона российской техники с боеприпасами.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Мост Война России против Украины

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