Удары по мостам под Херсоном: ВСУ держат полный контроль над путями поставок оккупантов 23 августа, 11:05 ВСУ держат полный огневой контроль над всеми транспортными артериями оккупантов в Херсонской области (Фото:Кадр видео bayraktar_1love/Twitter)

Вооруженные силы Украины держат полный огневой контроль над всеми транспортными артериями, по которым оккупанты могут пополнять свои резервы и запасы в Херсонской области.



Как заявила в эфире Апострофа TV руководитель объединенного координационного центра ОК Юг Сил обороны Украины Наталья Гуменюк, эти пути поставки нужно полностью перерезать, однако следует учитывать, как ВСУ будут продвигаться впоследствии.

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«Проход тяжелой техники по Антоновскому мосту уже заблокирован — опоры не выдержат. Легковым транспортом оккупационные войска пытаются эвакуироваться на левый берег в том числе руководящий состав оккупантов», — сообщила она.

Гуменюк добавила, что оккупанты пытаются возобновить движение через мост Каховской ГЭС, но эти ремонтные работы не имеют перспектив, потому что сложность этого гидротехнического сооружения предполагает не просто заливку бетоном, а более сложные ремонтные работы, технологический процесс, что в условиях огневого контроля ВСУ просто невозможно.

В понедельник, 22 августа, ВСУ нанесли очередной удар по Антоновскому мосту. Местные жители утверждали, что в результате последнего удара ВСУ он буквально «разломался пополам».

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань уточнил, что украинские силы нанесли удар по мосту, когда по нему двигалась колона российской техники с боеприпасами.



Инфографика: НВ

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