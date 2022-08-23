Россия обустраивает мост из барж возле Херсона: он тоже будет уязвим для украинских ударов — Минобороны Британии 23 августа, 10:09 Антоновский мост (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По информации Министерства обороны Великобритании, на выходных Россия начала перебрасывать баржи на позиции для строительства массивного плавучей переправы через Днепр рядом с поврежденным Антоновским мостом.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что если этот импровизированный мост достроят, он почти наверняка увеличит пропускную способность для переправы через Днепр по сравнению с паромной переправой.

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«Плавучий мост, скорее всего, тоже будет оставаться уязвимым для украинских атак», — говорится в сообщении.

В понедельник, 22 августа ВСУ нанесли очередной удар по Антоновскому мосту. Местные жители утверждали, что в результате последнего удара ВСУ он буквально «разломался пополам».

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань уточнил, что украинские силы нанесли удар по мосту, когда по нему двигалась колона российской техники с боеприпасами.



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