«Законные цели для ВСУ». Власти призвали жителей Херсонской области не приближаться к мостам

22 августа, 20:34
Антоновский мост (Фото:Юрій Соболевський/Facebook)

Антоновский мост (Фото:Юрій Соболевський/Facebook)

Зампредседатель Херсонского областного совета Юрий Соболевский призвал местных жителей держаться как можно дальше от мостов на оккупированных территориях области.

В Facebook он написал, что любой мост в Херсонской области является объектом критической инфраструктуры, который оккупанты используют в военных целях.

«Такие объекты — законные цели для ВСУ. Без этого область не освободить. Держитесь по возможности от мостов как можно дальше, каких бы неудобств это ни создавало», — написал он.

Видео дня

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=905742760381547&id=100028374940771
Читайте также:
Татьяна Высоцкая
Татьяна Высоцкая
Херсонская удавка. Что происходит на оккупированной части юга Украины

В понедельник, 22 августа ВСУ нанесли очередной удар по Антоновскому мосту. Местные жители утверждали, что в результате последнего удара ВСУ он буквально «разломался пополам». Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань уточнял, что украинские силы нанесли удар по мосту, когда по нему двигалась колона российской техники с боеприпасами.

https://www.youtube.com/embed/VXeDvnoP1kk
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Мост

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X