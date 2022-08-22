«Законные цели для ВСУ». Власти призвали жителей Херсонской области не приближаться к мостам 22 августа, 20:34 Антоновский мост (Фото:Юрій Соболевський/Facebook)

Зампредседатель Херсонского областного совета Юрий Соболевский призвал местных жителей держаться как можно дальше от мостов на оккупированных территориях области.

В Facebook он написал, что любой мост в Херсонской области является объектом критической инфраструктуры, который оккупанты используют в военных целях.

«Такие объекты — законные цели для ВСУ. Без этого область не освободить. Держитесь по возможности от мостов как можно дальше, каких бы неудобств это ни создавало», — написал он.

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В понедельник, 22 августа ВСУ нанесли очередной удар по Антоновскому мосту. Местные жители утверждали, что в результате последнего удара ВСУ он буквально «разломался пополам». Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань уточнял, что украинские силы нанесли удар по мосту, когда по нему двигалась колона российской техники с боеприпасами.

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