«Тупо пополам»: местные жители утверждают, что Антоновского моста «больше нет» — аудио 22 августа, 14:39 По словам очевидцев, Антоновский мост «разлетелся на щепки» (Фото:t.me/u_now)

Жители Херсона утверждают, что в результате последнего удара ВСУ по Антоновскому мосту он буквально «разломался пополам».

Об этом свидетельствует голосовое сообщение, обнародованное в понедельник, 22 августа, в одном из местных пабликов.

«Чтоб ты понимал… Звонила Настина мама. А она недалеко от Антоновского моста живет. Говорит, разъе*ашили тупо пополам! Понял. Тупо пи*да. Моста уже нету. Он, короче, разлетелся там тупо на щепки. Там, короче, по середине моста… Ну, тупо, моста нету… Он уже не соединен вообще», — рассказал местный житель.

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При этом утверждается, что осколки долетали до расположенного рядом поселка Антоновка.

Кроме того, есть пока неподтвержденные данные о том, что в момент удара по мосту двигались около 10 КамАЗов с боеприпасами, детонация которых и могла привести к указанным последствиям.

Официальных подтверждений этой информации пока нет, однако, судя по обнародованному фото, на котором запечатлен момент попадания одной из ракет, последовавший за этим взрыв был такой мощности, что вполне мог привести к описанным разрушениям.

Несмотря на регулярные обстрелы Антоновского моста и переправы на Каховской ГЭС, которые для российских войск имеют стратегическое значение, оккупанты не прекращали попыток восстановить их.

В свою очередь Силы обороны отмечают, что указанные объекты все равно находятся под их огневым контролем.

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