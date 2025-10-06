Российские оккупанты ночью атаковали Украину 116 дронами, есть попадание 30 шахедов

Войска страны-агрессора России в ночь на понедельник, 6 октября, атаковали Украину 116 ударными БпЛА типа Shahed , Гербера и беспилотниками других типов, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Противовоздушная оборона обезвредила 83 российских дрона на севере, юге, востоке и в центре страны.

По данным Воздушных сил, за ночь зафиксировано попадание 30 шахедов на семи локациях. По состоянию на 09:00, российская атака беспилотниками продолжается, в небе остаются несколько БпЛА.

Ранее 6 октября сообщалось, что россияне ночью атаковали дронами Харьков, мэр Игорь Терехов писал о 15 ударах. В Новобаварском и Шевченковском районах возникли пожары, четыре человека пострадали.

Также оккупанты ударили по Одесской области, попали в гражданский промышленный объект, возник пожар.